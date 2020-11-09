Стоит ли использовать накрутку ботов в Инстаграм *

Стоит ли использовать накрутку ботов в Instagram *

Многие уже знают, что существует два варианта накрутки подписчиков в Инстаграм *: привлечение на страницу реальных пользователей или использование ботов. Первый способ стоит дороже и имеет ряд преимуществ. Но в некоторых ситуациях качество фолловеров не так важно, как их количество, вот тут и приходят на помощь боты. Их стоимость примерно в три раза меньше, чем цена живых подписчиков, и зависит от нескольких факторов:

нередко сайты, предлагающие ботов, являются перекупщиками, и цена их услуг зависит от первоначальной стоимости ботов, приобретенных ими оптом с учетом наценки; Вы также можете купить подписчиков оптом, некоторые сервисы предоставляют в этом случае скидку; благодаря росту конкуренции многие компании снижают цены на свои услуги, чем можно и нужно пользоваться; как и при покупке любой другой продукции, стоимость может зависеть от уровня популярности сайта, с которым Вы планируете сотрудничество, ведь компании, вложившие немаленькие суммы в рекламу, захотят отбить их на своих клиентах.

Таким образом, можно сделать вывод, что цена услуги и ее качество далеко не всегда взаимосвязаны.

Бесплатная накрутка ботов в Инстаграм *





Существует вариант не просто дешевой, а бесплатной накрутки ботов в Instagram *. Для этого могут быть использованы биржи или же специальные программы. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки:





Использование бирж. Для того чтобы начать работу, необходимо зарегистрироваться, введя логин и пароль своей страницы в Инсте. Биржа предложит Вам выполнить несколько заданий: подписаться на другие аккаунты, поставить лайки публикациям блогеров, написать комментарии. За их выполнение на Ваш виртуальный счет будут начислены баллы, которыми в дальнейшем Вы сможете рассчитаться за задание, составленное Вами для других участников. Преимущество заключается в том, что подобный способом Вы сможете бесплатно получить новых подписчиков, и необязательно все они будут боты, сотрудничество с реальными пользователями также подразумевается. Основной недостаток – необходимость потратить немало времени на выполнение заданий. К тому же, подобная активность с Вашей стороны может привлечь к себе нежелательное внимание и стать причиной блокировки аккаунта, выполнять какие-либо действия со своей страницы стоит аккуратно и дозировано.

Для того чтобы начать работу, необходимо зарегистрироваться, введя логин и пароль своей страницы в Инсте. Биржа предложит Вам выполнить несколько заданий: подписаться на другие аккаунты, поставить лайки публикациям блогеров, написать комментарии. За их выполнение на Ваш виртуальный счет будут начислены баллы, которыми в дальнейшем Вы сможете рассчитаться за задание, составленное Вами для других участников. Преимущество заключается в том, что подобный способом Вы сможете бесплатно получить новых подписчиков, и необязательно все они будут боты, сотрудничество с реальными пользователями также подразумевается. Основной недостаток – необходимость потратить немало времени на выполнение заданий. К тому же, подобная активность с Вашей стороны может привлечь к себе нежелательное внимание и стать причиной блокировки аккаунта, выполнять какие-либо действия со своей страницы стоит аккуратно и дозировано. Работа со специальным софтом. Все, что от Вас требуется, скачать программу, которая запустит автоматический массфолловинг. Преимущество данного варианта – получение большого количества новых подписчиков без Вашего непосредственного участия. Регистрация в этом случае также осуществляется через страницу в Инстаграм * и все действия выполняются от Вашего имени, в связи с чем стоит установить предел допустимых подписок, чтобы не выйти за существующий лимит. Недостаток кроется именно в этой возможности превысить допустимые значения и получить бан. Также стоит отметить, что полностью бесплатных программ достаточно мало, многие не требуют денег за регистрацию, но в процессе использования просят оплатить полную версию. Перед установкой софта стоит проверить состояние антивирусника, чтобы вместе с программой не скачать вредоносные приложения.

В целом использование программ и бирж достаточно простой и эффективный вариант получения ботов бесплатно. Но не стоит забывать о немалых временных затратах и риске попадания в бан.





Кому нужны боты





Накрутка ботов в Инстаграм * может быть интересна различным категориям пользователей, таким как:





Медийные личности. На первый взгляд это может показаться странным, но за числом подписчиков знаменитостей постоянно следят, и чтобы поддерживать к себе интерес, им приходится идти на подобные уловки. Реальные подписчики у них есть и без того, а боты нужны исключительно для количества, чтобы фолловеры не заметили, что популярность их любимцев периодически идет на спад.





Предприниматели, занимающиеся продвижением своих товаров и услуг в Instagram *. Конечно, боты не приносят настоящей пользы, так как не являются потенциальными потребителями продукта, зато большое количество подписчиков повышает уровень доверия посетителей страницы, что позволяет найти реальных покупателей.





Блогеры различного уровня известности также периодически пополняют ряды своих подписчиков ботами с той же целью, что и музыканты, актеры и прочие медийные личности – для количества, чтобы интерес к их персоне не угасал.





Подростки, которые не располагают достаточными финансовыми средствами для покупки живых подписчиков, но очень хотят впечатлить сверстников количеством фолловеров.





Таким образом, видим, что накрутка Инстаграм * – достаточно востребованная услуга, которой пользуются для реализации различных целей. Среди основных ее преимуществ стоит выделить дешевизну, оперативность и эффективность, даже самая простая страница при наличии большого количества подписчиков привлечет внимание пользователей. К основным недостаткам стоит отнести невозможность получить подобным способом реальную целевую аудиторию и лимиты, установленные социальной сетью – число ботов не может превышать 50% от общего числа фолловеров, о чем стоит помнить при их покупке.





Наша компания предоставляет свои услуги по самой выгодной цене и с гарантией от списания. Все предлагаемые нами подписчики – это пользователи с аватарками и постами, что позволит Вам избежать нежелательного внимания к странице и бана.





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