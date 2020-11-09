Стоит ли использовать накрутку ботов в Инстаграм *

Многие уже знают, что существует два варианта накрутки подписчиков в Инстаграм *: привлечение на страницу реальных пользователей или использование ботов. Первый способ стоит дороже и имеет ряд преимуществ. Но в некоторых ситуациях качество фолловеров не так важно, как их количество, вот тут и приходят на помощь боты. Их стоимость примерно в три раза меньше, чем цена живых подписчиков, и зависит от нескольких факторов:
- нередко сайты, предлагающие ботов, являются перекупщиками, и цена их услуг зависит от первоначальной стоимости ботов, приобретенных ими оптом с учетом наценки;
- Вы также можете купить подписчиков оптом, некоторые сервисы предоставляют в этом случае скидку;
- благодаря росту конкуренции многие компании снижают цены на свои услуги, чем можно и нужно пользоваться;
- как и при покупке любой другой продукции, стоимость может зависеть от уровня популярности сайта, с которым Вы планируете сотрудничество, ведь компании, вложившие немаленькие суммы в рекламу, захотят отбить их на своих клиентах.
Таким образом, можно сделать вывод, что цена услуги и ее качество далеко не всегда взаимосвязаны.
Бесплатная накрутка ботов в Инстаграм *
Существует вариант не просто дешевой, а бесплатной накрутки ботов в Instagram *. Для этого могут быть использованы биржи или же специальные программы. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки:
- Использование бирж. Для того чтобы начать работу, необходимо зарегистрироваться, введя логин и пароль своей страницы в Инсте. Биржа предложит Вам выполнить несколько заданий: подписаться на другие аккаунты, поставить лайки публикациям блогеров, написать комментарии. За их выполнение на Ваш виртуальный счет будут начислены баллы, которыми в дальнейшем Вы сможете рассчитаться за задание, составленное Вами для других участников. Преимущество заключается в том, что подобный способом Вы сможете бесплатно получить новых подписчиков, и необязательно все они будут боты, сотрудничество с реальными пользователями также подразумевается. Основной недостаток – необходимость потратить немало времени на выполнение заданий. К тому же, подобная активность с Вашей стороны может привлечь к себе нежелательное внимание и стать причиной блокировки аккаунта, выполнять какие-либо действия со своей страницы стоит аккуратно и дозировано.
- Работа со специальным софтом. Все, что от Вас требуется, скачать программу, которая запустит автоматический массфолловинг. Преимущество данного варианта – получение большого количества новых подписчиков без Вашего непосредственного участия. Регистрация в этом случае также осуществляется через страницу в Инстаграм * и все действия выполняются от Вашего имени, в связи с чем стоит установить предел допустимых подписок, чтобы не выйти за существующий лимит. Недостаток кроется именно в этой возможности превысить допустимые значения и получить бан. Также стоит отметить, что полностью бесплатных программ достаточно мало, многие не требуют денег за регистрацию, но в процессе использования просят оплатить полную версию. Перед установкой софта стоит проверить состояние антивирусника, чтобы вместе с программой не скачать вредоносные приложения.
В целом использование программ и бирж достаточно простой и эффективный вариант получения ботов бесплатно. Но не стоит забывать о немалых временных затратах и риске попадания в бан.
Кому нужны боты
Накрутка ботов в Инстаграм * может быть интересна различным категориям пользователей, таким как:
- Медийные личности. На первый взгляд это может показаться странным, но за числом подписчиков знаменитостей постоянно следят, и чтобы поддерживать к себе интерес, им приходится идти на подобные уловки. Реальные подписчики у них есть и без того, а боты нужны исключительно для количества, чтобы фолловеры не заметили, что популярность их любимцев периодически идет на спад.
- Предприниматели, занимающиеся продвижением своих товаров и услуг в Instagram *. Конечно, боты не приносят настоящей пользы, так как не являются потенциальными потребителями продукта, зато большое количество подписчиков повышает уровень доверия посетителей страницы, что позволяет найти реальных покупателей.
- Блогеры различного уровня известности также периодически пополняют ряды своих подписчиков ботами с той же целью, что и музыканты, актеры и прочие медийные личности – для количества, чтобы интерес к их персоне не угасал.
- Подростки, которые не располагают достаточными финансовыми средствами для покупки живых подписчиков, но очень хотят впечатлить сверстников количеством фолловеров.
Таким образом, видим, что накрутка Инстаграм * – достаточно востребованная услуга, которой пользуются для реализации различных целей. Среди основных ее преимуществ стоит выделить дешевизну, оперативность и эффективность, даже самая простая страница при наличии большого количества подписчиков привлечет внимание пользователей. К основным недостаткам стоит отнести невозможность получить подобным способом реальную целевую аудиторию и лимиты, установленные социальной сетью – число ботов не может превышать 50% от общего числа фолловеров, о чем стоит помнить при их покупке.
Наша компания предоставляет свои услуги по самой выгодной цене и с гарантией от списания. Все предлагаемые нами подписчики – это пользователи с аватарками и постами, что позволит Вам избежать нежелательного внимания к странице и бана.
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