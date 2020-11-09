Стоит ли накручивать подписчиков в Инстаграм

Для начала стоит разобраться, чем накрутка отличается от раскрутки. Первая подразумевает покупку подписчиков, лайков и просмотров, при этом действия далеко не всегда выполняются реальными пользователями, в основном речь идет о фейковых страницах. К подобной услуге обращаются по различным причинам:
Те, кто уже пробовали раскрутить аккаунт в Instagram с нуля, знают, как сложно набрать первую тысячу подписчиков. Именно поэтому многие обращаются в специализированные компании, с помощью которых можно предельно быстро получить требуемое количество фолловеров, лайков и просмотров.
Кто накручивает подписчиков и Инстаграме? Данной услугой пользуются различные категории пользователей:
Конечно, фейковые страницы не являются потенциальными покупателями, но помогают аккаунту выглядеть более солидным и востребованным в глазах случайных посетителей.
Существует две разновидности сервисов и программ для накрутки:
Получить услуги можно оплатив их или бесплатно путем выполнения предложенных заданий, таких как:
Подобные действия помогают набрать баллы и использовать их для заказа аналогичных услуг. Такие способы помогают увеличить общее число фолловеров, но не приводят на страницу целевую аудиторию. Важно помнить, что это только приманка для настоящих подписчиков, а не конечная цель владельца аккаунта в Инстаграм.
Планируя продвижение аккаунта, стоит помнить, что при уличении в накрутке социальная сеть может заблокировать Вашу страницу. Боты вычисляются с помощью специальных алгоритмов, и если их число у Вас в подписчиках будет превышать допустимый лимит, появляется риск попадания в бан. Однако это не значит, что нужно полностью отказаться от накрутки, ведь добиться желаемого естественного прироста аудитории очень сложно: на этой уйдет много времени, сил и не факт, что результат будет соответствовать Вашим ожиданиям. Главное, подходить к вопросу с умом: не покупать сразу большое количество фолловеров и лайков, сотрудничать с надежными компаниями, предлагающими качественную аудиторию и гарантирующими защиту от списания и бана. Воспользуйтесь услугами нашего сайта и убедитесь, что грамотная накрутка способна помощь добиться отличного эффекта за короткий промежуток времени.
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