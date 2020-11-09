Стоит ли накручивать подписчиков в Инстаграм *

Стоит ли накручивать подписчиков в Instagram *

Для начала стоит разобраться, чем накрутка отличается от раскрутки. Первая подразумевает покупку подписчиков, лайков и просмотров, при этом действия далеко не всегда выполняются реальными пользователями, в основном речь идет о фейковых страницах. К подобной услуге обращаются по различным причинам:





это самый быстрый и простой способ увеличить количество фолловеров с целью использования аккаунта для размещения рекламы;

если запускаются марафоны или акции, наличие подписчиков вызывает доверие у других пользователей, которые планируют принять в них участие;

во время проведения конкурса также для привлечения внимания и завоевания доверия новых фолловеров.





Те, кто уже пробовали раскрутить аккаунт в Instagram * с нуля, знают, как сложно набрать первую тысячу подписчиков. Именно поэтому многие обращаются в специализированные компании, с помощью которых можно предельно быстро получить требуемое количество фолловеров, лайков и просмотров.





Кто накручивает подписчиков и Инстаграме *? Данной услугой пользуются различные категории пользователей:





люди, желающие стать медийными личностями и привлечь внимание к своей персоне;

начинающие блогеры;

торговые марки и организации, занимающиеся продажей своего товара или услуг.





Конечно, фейковые страницы не являются потенциальными покупателями, но помогают аккаунту выглядеть более солидным и востребованным в глазах случайных посетителей.





Как накрутить страницу в Instagram *





Существует две разновидности сервисов и программ для накрутки:

те, что позволяют купить реальных подписчиков;

те, кто накручивает ботов.





Получить услуги можно оплатив их или бесплатно путем выполнения предложенных заданий, таких как:

подписка на другие аккаунты; проставление лайков; написание комментариев; репосты.





Подобные действия помогают набрать баллы и использовать их для заказа аналогичных услуг. Такие способы помогают увеличить общее число фолловеров, но не приводят на страницу целевую аудиторию. Важно помнить, что это только приманка для настоящих подписчиков, а не конечная цель владельца аккаунта в Инстаграм *.





Чем опасна накрутка подписчиков в Инстаграме *





Планируя продвижение аккаунта, стоит помнить, что при уличении в накрутке социальная сеть может заблокировать Вашу страницу. Боты вычисляются с помощью специальных алгоритмов, и если их число у Вас в подписчиках будет превышать допустимый лимит, появляется риск попадания в бан. Однако это не значит, что нужно полностью отказаться от накрутки, ведь добиться желаемого естественного прироста аудитории очень сложно: на этой уйдет много времени, сил и не факт, что результат будет соответствовать Вашим ожиданиям. Главное, подходить к вопросу с умом: не покупать сразу большое количество фолловеров и лайков, сотрудничать с надежными компаниями, предлагающими качественную аудиторию и гарантирующими защиту от списания и бана. Воспользуйтесь услугами нашего сайта и убедитесь, что грамотная накрутка способна помощь добиться отличного эффекта за короткий промежуток времени.





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