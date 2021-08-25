Тик Ток запускает Портал для авторов

Все социальные сети и платформы для хостинга видео зарабатывают на рекламе. Но продавать рекламу можно только через контент. Делать его самостоятельно? Ни у одного СМИ в мире нет таких ресурсов. Поэтому стратегия «user generated content» — это лучший способ сделать платформу интересной рекламодателям.





По такому пути идет Youtube, TikTok, а теперь уже и другие социальные сети, которые начинают предлагать дополнительные опции, в том числе монетизацию, авторам контента. Больше больше полезного и интересного контента — больше популярности платформы. Больше популярности — больше денег от рекламодателей. Win-Win.





Так, платформа коротких видео Тик Ток запустила в России, на одном из самых быстрорастущих направлений, Портал для авторов. Что это такое? Это информационная доска, которая позволит начинающим авторам быстро постичь все азы создания вирального контента в Тик Токе.





В Портале для авторов 6 разделов, в которых содержатся статьи и видео для обучения созданию контента и управлению аккаунтом.





«Добро пожаловать в Тик Ток» познакомит пользователей с азами: как создать и оформить аккаунт, как взаимодействовать с контентом.





«Основы творчества» — раздел для тех, кто заморочен на фишках Тик Тока и хочет делать креативные видео.





«Лучшие практики» — это то самое «настоящий художник ворует». Здесь можно подсмотреть, как делают другие, чтобы на их примере понять, что больше нравится широкой аудитории.





«Контент-стратегия» для въедливых тиктокеров, которые желают стать профессионалами в планировании и создании контента. В разделе содержится подробная информация о том, как создавать популярные видел.





«Безопасность» — важный раздел, который стоит прочитать всем, чтобы не столкнуться с баном единичных видео или целого аккаунта. Согласитесь, обидно будет потерять плода своих трудов по незнанию.





«Монетизация» — самый приятный раздел о том, как монетизировать контент.





А о том, как продвигать аккаунт, вы можете узнать у сервиса SMMTouch. Здесь вы найдете новых фолловеров для своего аккаунта в Тик Ток. Лайки, комментарии, подписки и просмотры польются рекой, только успевайте публиковать новые видео.

Удачи в нелегком деле блогинга!





Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию, мы поможем накрутить репосты в ТикТок.

Также рекомендуем: Замок на видео в Тик Ток: как поставить и снять?



