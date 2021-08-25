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Все социальные сети и платформы для хостинга видео зарабатывают на рекламе. Но продавать рекламу можно только через контент. Делать его самостоятельно? Ни у одного СМИ в мире нет таких ресурсов. Поэтому стратегия «user generated content»  —  это лучший способ сделать платформу интересной рекламодателям. 


По такому пути идет Youtube, TikTok, а теперь уже и другие социальные сети, которые начинают предлагать дополнительные опции, в том числе монетизацию, авторам контента. Больше больше полезного и интересного контента — больше популярности платформы. Больше популярности — больше денег от рекламодателей. Win-Win. 

Тик Ток запускает Портал для авторов


Так, платформа коротких видео Тик Ток запустила в России, на одном из самых быстрорастущих направлений, Портал для авторов. Что это такое? Это информационная доска, которая позволит начинающим авторам быстро постичь все азы создания вирального контента в Тик Токе. 


В Портале для авторов 6 разделов, в которых содержатся статьи и видео для обучения созданию контента и управлению аккаунтом. 


«Добро пожаловать в Тик Ток» познакомит пользователей с азами: как создать и оформить аккаунт, как взаимодействовать с контентом. 


«Основы творчества» — раздел для тех, кто заморочен на фишках Тик Тока и хочет делать креативные видео. 


«Лучшие практики» —  это то самое «настоящий художник ворует». Здесь можно подсмотреть, как делают другие, чтобы на их примере понять, что больше нравится широкой аудитории. 


«Контент-стратегия» для въедливых тиктокеров, которые желают стать профессионалами в планировании и создании контента. В разделе содержится подробная информация о том, как создавать популярные видел. 


«Безопасность» — важный раздел, который стоит прочитать всем, чтобы не столкнуться с баном единичных видео или целого аккаунта. Согласитесь, обидно будет потерять плода своих трудов по незнанию. 


«Монетизация» — самый приятный раздел о том, как монетизировать контент. 


А о том, как продвигать аккаунт, вы можете узнать у сервиса SMMTouch. Здесь вы найдете новых фолловеров для своего аккаунта в Тик Ток. Лайки, комментарии, подписки и просмотры польются рекой, только успевайте публиковать новые видео. 

Удачи в нелегком деле блогинга!


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#TikTok

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