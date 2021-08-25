Tik Tok запустил в России центр безопасности

Мир устроен так, что рядом с теми, кто умеет наслаждаться простыми вещами, всегда есть те, кому приносят удовольствие такие вещи, как буллинг, газлайтинг, нарушение личных границ и прочие неприемлемые в цивилизованном мире вещи. В социальных сетях проявления подобных явлений встречаются на каждом шагу: есть иллюзия, что, если тебя не видно, можно говорить или писать, что угодно. Неудивительно, что модераторам соцсетей приходится реагировать на негатив, чтобы не отпугивать своих пользователей.





Модерация контента пользователей существует на всех ресурсах. Это делают и Youtube, и Facebook *, и Instagram *. Последние два известны своей авторитарной политикой по отношению к тем, кто нарушает внутренние правила, прописанные в политике пользования платформами.





Что касается Тик Тока, эта социальная сеть пошла дальше и открыла собственный центр безопасности для российских пользователей. Центр безопасности представляет собой онлайн-портал, на котором собрана вся важная информация о правилах пользования платформой. Это не только политика ресурса, но и полезная информация об инструментах и настройках, которые позволяют сделать пространство Тик Тока более дружелюбным к тем, кто создает контент, и тем, кто его смотрит.





Центр безопасности состоит из нескольких важных разделов, которые охватывают разные сферы: от политики в отношении несовершеннолетних пользователей платформы, до постулатов о борьбе с буллингом, от информации по отношению контенту суицидальной тематики до безопасности данных.





Создатели Центра безопасности Тик Тока уверены, что этот шаг поможет креаторам и пользователям платформы чувствовать себя более комфортно, пользуясь сервисом.





Безопасность — это хорошо, особенно, если безопасные инструменты помогают развивать ваш профиль. Сервис SMMTouch — помощник начинающих тиктокеров и блогеров на других платформах, которым нужны первые зрители. С помощью удобных инструментов вы можете накрутить подписчиков, лайки, комментарии и просмотры для своего профиля, тем самым обеспечив ему попадание на вкладку «Интересное» или в ленты пользователей рядом с вами.





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