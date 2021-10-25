TikTok может учить плохому

Проблемы в TikTok: студенты сталкиваются с уголовными обвинениями, дисциплинарными взысканиями за попытки участия в челленджах.

Что произошло в Уоррен, штат Мичиган? Школьные преподаватели и администраторы все больше беспокоятся о том, что ученики пытаются участвовать в челленджахTikTok.

Уровень заботы о педагогах от средней школы ощутим. Мало того, что из школьного дня вынимается чрезмерное количество времени и ресурсов на охрану и профилактику, TikTok стал последним порталом, на котором люди могут планировать так называемые челленджи, которые ведут молодых людей на путь преступности.

«В октябре задача для студентов – ударить сотрудника и заснять это на видео». Другой –«в январе ненадлежащим образом дотронуться до груди кого-то». Еще один –«устроить беспорядок в кафетерии», - сказал доктор Роберт Ливернуа, суперинтендант Объединенного школьного округа Уоррена.

На сегодняшний день в объединенном школьном округе Уоррена, в котором учится 13 000 учеников, средние школы стали эпицентром борьбы с вандализмом. В шести средних школах можно выявлять по крайней мере один инцидент каждый день.

«Некоторые из наших директоров зашли так далеко, что требуют, чтобы ученики входили в туалет и выходили из него, а затем в перерывах между посещением туалета они осматривали уборную, чтобы убедиться, что этот конкретный ученик не причинил никакого вреда», – сказал Ливернуа.

Целым шести студентам предъявлены фактические уголовные обвинения, а еще 20 – несколько дисциплинарных мер, в том числе отстранение от занятий или исключение.

«По какой-то причине школьники не могут осознать тот факт, что все, что происходит в их сотовых телефонах, можно отследить», – сказал Ливернуа.

Последний челлендж TikTok – обмануть учеников в совершении преступлений, таких, как уничтожение имущества и нападение в школе.

Сейчас изучается готовность студентов к совершению преступлений, как часть «проблемы» социальных сетей.





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