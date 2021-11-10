ТикТок озвучил новые варианты инструментов для ведения бизнеса

В октябре платформа ТикТок провела первый бизнес-форум Summit&Awards в восточноевропейском регионе. В рамках этого форума сотрудники площадки поделились последними усовершенствованными вариантами для делового продвижения.

ТикТок поменял нынешний подход к формированию и просмотру роликов, предложив создателям новые методы и возможности делиться собственными творческими находками и идеями. Бренды же теперь могут привлекать аудиторию и оповещать покупателей при помощи творческого уникального контента.

Творческая атмосфера, царящая в ТикТок, в комбинации с инновационными технологическими решениями дает возможность сервису формировать результативные инструменты, чтобы продвигать любой бизнес. На мероприятии, кроме того, было рассказано об уже известных возможностях и тех, что платформа собирается запустить совсем скоро. В частности, это:

1. Creator Marketplace – площадка, помогающая брендам найти оптимальных для взаимодействия создателей роликов, а авторам – получать надежных партнеров среди разных марок.

2. Customized Instant Page – страница, что моментально открывается, если пользователь кликает на СТА или в случае перехода с рекламного ролика грузится намного быстрее стандартных мобильных порталов.

ТикТок трудится, чтобы общение марки и юзера был не в одностороннем порядке, а чтобы ЦА имела возможность оказывать влияние на рекламные ролики.

3. Pop-Out Showcase – вариант наложения на ролики кликабельные компоненты, которые всплывают и добавляют интерес к рекламному ролику со стороны пользователей.

4. Super Like 2.0 и Gesture Ads помогают бренду дать юзерам дополнительные решения при просмотре роликов, рекламирующих марки.

Обозначенные варианты – это лишь часть вариантов, представленных ТикТок на форуме.

Основная цель TikTok For Business – не просто помочь фирмам слиться с платформой и стать ее частью, но и позволить измерить результативность бренда. В период проведения бизнес-форума было рассказано об инструментах, помогающих определить успешность компании.

ТикТок помогает пользователям узнавать о новых марках и товарах, эта площадка стала мощным инструментом маркетинга. В настоящее время в разработке сервиса находится еще набор разнообразных опций и приспособлений, помогающих брендам общаться с собственными подписчиками. Юзеры отправляются на площадку за хорошими впечатлениями, развлекательными творческими видео, и сервис делает все возможное, чтобы оставаться территорией, где можно всегда найти для себя приятные открытия в плане покупок, развлечений и творчества.

Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию, мы поможем накрутить репосты в ТикТок.

Также рекомендуем к прочтению : Промоакции в Инстаграм: как их использовать?



