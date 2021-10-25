TikTok привлекает зрелых пользователей наряду с молодежью

TikTok привлекает зрелых и богатых пользователей наряду с молодежью

Больше опрошенных называют рекламу на TikTok привлекающей внимание. Реклама в TikTok значительно привлекает юзеров и способствует более активной деятельности по сравнению с прочими платформами. Целых 52% опрошенных порталом Disqo юзеров назвали рекламу на видео платформе привлекательной и веселой, 32% заинтересовались тем, что преподносила реклама, или проектом после знакомства сего промо. Вместе с тем 13% юзеров загружали софт, а 12% приобрели продукты, о каких говорили в видео, отмечает Digiday.





Богатые люди в возрасте проводят достаточно времени в TikTok, не меньше, чем студенты и малообеспеченные слои населения. Около 53% опрошенных с прибылью, начиная от $150 тыс. и выше посещают ТикТок ежедневно. Каждый третий опрошенный (29%) полагает, что в TikTok имеют место интересные проекты и продукты.

Вице-президент Disqo Энн Хантер полагает, что пользователи часто упоминают о том, что реклама им не нравится, они не хотят взаимодействовать с ней, но успех данного формата в TikTok –свидетельство того, что самое переработать стереотипы маркетинга.

«Очень часто данные форматы относятся к продакт-плейсменту в сериалах. Это сильно напоминает цифровой видео, нежели рекламу в СМИ», — полагает Хантер. Она свидетельствует, что реклама в СМИ не несет столь эмоционального порыва юзеров, как реклама в TikTok, о чем свидетельствуют компании.

«Пользователи сегодня тоже формируют содержание – это было и до изоляции, но, когда фирмы, такие, как TikTok и Facebook, стали платить инфлюенсерам и разработчикам непосредственно, creatoreconom yстала расти», — говорит Скотт Шиллер, коммерческий директор EngineGroup.

Кроме того, Шиллер полагает, что площадки, рекламодатели и торговые марки обязаны общаться с покупателями, так ка к последние серьезно определяют рекламный формат, а их привычки в свою очередь нестабильны. Тем не менее, определенные рекламные агентства не могут пока вкладываться в рекламу в TikTok в достаточной степени, поскольку эта платформа только развивает собственные возможности.

В исследовании Disqo за 20-21 сентября были опрошены около 17 тыс. респондентов-юзеров TikTok из США и Канады.





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