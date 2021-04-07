ТикТок расширяет возможности аналитики

Социальная платформа TikTok обновила функции аналитики. Теперь есть возможность посмотреть статистику профиля за 2 месяца или же настроить любой временной промежуток. До этого были доступны только периоды недельной давности или же 28 дней. Обновленный функционал уже актуален не только в приложении для смартфона, но и для компьютерной вариации.

Чтобы посмотреть расширенные данные, нужно зайти в настройки профиля и дальше в категорию «Инструменты автора – аналитика». После следует нажать на «Последние 7 дней». Снизу появится плашка с подбором спектра всех дат. Из них следует выбрать необходимый временной промежуток и кликнуть на «Пользовательские настройки». В таких настройках, как уже упоминалось, можно задать практически любой временной промежуток, чтобы просматривать данные по просмотрам, реакциям.

В версии ТикТок для компьютера в «Аналитике» имеется выбор дат, чтобы обозревать статистику. Помимо этого, можно загрузить статистические данные в форматах xlsx или .csv. Чтобы это сделать, нужно кликнуть на «Загрузить данные» и подобрать требуемый формат.

Благодаря обновленной функции можно следить за активностью аудитории аккаунта в ТикТок, следить за событиями, происходящими в профиле, за активностью определенных фолловеров и делать выводы, что можно менять, а что не стоит. Статистика помогает отслеживать еще и прирост и убыль подписчиков, показывает, в какие дни это произошло, после публикации каких постов. Удобные форматы для скачивания – еще одно преимущество.

Кроме того, можно смотреть статистику по отдельному видео, в частности, есть вариант проанализировать, с каких устройств идет просмотр, географию зрителей, время и общее число просмотров.

Рекомендуется анализировать каждый ролик, чтобы понимать, что нравится аудитории, а что – нет.

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