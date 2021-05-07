TikTok разработал опцию Автоматические субтитры

ТикТок запускает новую функцию для видеороликов – это автоматические субтитры. Такая опция даст возможность, не теряя времени, добавлять тексты в собственные видео.

Как создать субтитры в TikTok?

1. Для включения автоматического формирования субтитров следует соответственно активировать функцию, которая так и называется «Автоматические субтитры». Это делается по завершении записи и загрузки ролика. После включения данной функции текст появится на видео.

2. После появления субтитров пользователь имеет возможность откорректировать автоматически созданный текст. Поменять предложения получится в специальном окошке непосредственно под самим роликом. После активации функции субтитры появляются в ролике автоматически, однако пользователи могут отключить их в своих личных настройках.

Создатели полагают, что субтитры дают возможность повысить период просмотра и увеличить число отзывов на видео. Пользователи и до появления данной опции добавляли слова в ролик, однако каждый раз это нужно было делать в ручном режиме. Теперь же процесс существенно упрощается, но редактировать при необходимости все равно будет нужно. В самом скором времени обозначенная опция будет доступна всем пользователям платформы.

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