TikTok станет предупреждать о роликах сомнительного содержания

TikTok планирует помечать ролики с информацией, которую не получается подтвердить. Автор ролика получит соответствующее уведомление-предупреждение. Это будет означать, что ролик был просмотрен модераторами системы, но не было до конца понятно и установлено, достоверная ли в нем содержится информация.

О чем это будет говорить? Если остальные юзеры поделятся роликом, они увидят уведомление, говорящее о том, что обозначенный контент имеет пометку «неподтвержденный» и вопрос, на самом ли деле юзер хочет поделиться данным роликом. Соответственно можно будет выбрать положительный или отрицательный вариант.

ТикТок и до этого боролся с контентом недостоверного содержания, однако до недавнего времени подобные видео никак не помечались и не маркировались как-то по-особенному.

Социальная платформа не дает ответов, сколько роликов каждый день проходят такое тестирование и модерацию, как происходит отбор на проверку. Однозначно это касается не всех существующих и появляющихся ежедневно в ТикТок роликов, которых миллионы. Так, уже известно, что система ТикТок проверяет видео, касающиеся:

выборов;

вакцинации;

климатических перемен.

Откровенно бредовый и неправдоподобный контент удаляется. В последнее время похожие опции появились и в других социальных сетях. В частности, Фейсбук дает юзерам предупреждение перед тем, как они репостят статьи о Ковид-19, Твиттер отображает сообщение, если пользователь собирается ретвитнуть пост, содержание которого сомнительно.

Эта полезная опция, которая мешает распространению лживой, откровенно неправдоподобной информации и не дает поддаваться панике. До этого ТикТок начал показывать предупреждения о появлении световых вспышек в роликах. Это означает, что сеть начала думать о пользователях с определенными недугами и восприятием. Платформа становится все более безопасной.

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