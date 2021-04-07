TikTok тестирует функцию Плейлисты

Не так давно администрация TikTok открыла ограниченный доступ к новой опции, которая называется «Плейлисты» по аналогии с музыкальными композициями. Но здесь, поскольку речь идет о ТикТоке, дело касается видео.

Обозначенный инструмент дает возможность группировать ролики в тематические коллекции. Последним можно давать наименования по своему усмотрению.

Как сформировать такой плейлист?

Чтобы сделать подобный плейлист, следует кликнуть на «Сортировать ролики по плейлистам» над картинкой в видео в своем аккаунте, дать наименование коллекции и выбрать видео, предназначенные для добавления. После чего подборка появляется в аккаунте, и видео, собранные в одном месте и схожие тематически, могут просматривать пользователи. В скором будущем один ролик можно будет добавить только в один плейлист.

Обозначенная опция даст возможность разным бизнес-аккаунтам создавать подборку роликов с объяснениями к определенным товарам. Другие блогеры могут делать серию тематических роликов для удержания профиля в рекомендациях, для развития своего аккаунта.

Данная функция относительно новая, поэтому проходит тестирование. Плейлисты с видео – это удобно. Если роликов уже много, их таким способом несложно упорядочить, структурировать. Когда подборке дается емкое и тематическое название, можно сразу понять, какие видео собраны в определенном плейлисте.

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