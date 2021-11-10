TikTok тестирует новую опцию: Чаевые

Платформа ТикТок приступает к тестированию еще одного варианта монетизации для пользователей, который называется «Чаевые». Данная функция стала доступна определенным юзерам в настройках площадки ТикТок, кнопка, которая называется Tips и имеющая отношение к данной опции, видна в аккаунте.

В соответствии с описанием сетевой площадки доступ к функции «Чаевые» получают юзеры, у каких не меньше 100 тыс. фолловеров, а их профиль не противоречит правилам ТикТок и не блокировался администрацией.





В чем суть обновления?

«Чаевые» – еще один вариант монетизации, при каком юзеры имеют возможность покупать монеты в приложении, а после тратить их либо на чаевые, либо на онлайн презенты. Есть возможность израсходовать монеты на то, чтобы заказать индивидуальные ролики от блогеров.

ТикТок постоянно предлагает новые методы монетизации, чтобы пользователи стремились создавать качественные ролики и выкладывать их на регулярной основе. Платформе важно оставаться не менее, а тои более популярной по сравнению с Инстаграм и Ютуб. Когда новая функция будет доступна всем пользователям вне зависимости от количества подписчиков и других условий, пока неизвестно.

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