ТикТок выпустил инструкцию по созданию контента

Социальная сеть Тик Ток набирает обороты. По состоянию на начало 2021 года, в ней зарегистрировалось более 1 миллиарда уникальных пользователей. Это в три раза больше, чем всё население США, чего уж сравнивать с Россией! Учитывая взрывной рост популярности платформы, было бы странным не увидеть это обновление. И вот оно вышло в свет! Встречайте инструкцию по созданию контента от тех, кто делает Тик Ток! Уж они то точно знают, как стать заметным в TikTok.

Простому пользователю может казаться, что в создании тиктоков нет ничего сложного. Да и что тут может быть особенного, когда миллионы просмотров набирают видео, в которых школьники бросают канцелярские предметы на пол, а бабушки и дедушки танцуют на камеру. Разве есть в создании таких видео какие-то премудрости? Оказывается, что есть.

Маркетологи по всему миру сталкиваются с проблемой вывода своих видео в раздел «Рекомендации». Когда делаешь что-то для души, легко не думать о результате, но что делать, если у тебя есть задание — продвинуть компанию или бренд в социальных сетях. И тут коса находит на камень, то есть на TikTok. И сюжет взял типовой, и хэштеги поставил, и музыку красивую подобрал, а оно всё равно не выходит в #рек.

Именно для рекламных целей Тик Ток выпустил свое руководство по контенту. Оно готовилось для специалистов по рекламе, которые размещают свои сообщения на платформе. Руководство представляет собой видеокурс, который объясняет азы создания контента и креативов (рекламных посланий) для бизнеса. С помощью несложного мануала теперь можно разобраться в том, как должны выглядеть рекламные видео, которые «зайдут» сообществу TikTok.

Руководство содержит не просто рекомендации, а практическую информацию, которая позволит рекламодателям научиться создавать востребованный контент. Конечно, основной совет звучит так — будьте искренни, выбирайте трендовую музыку и работайте над тем, чтобы она сочеталась со спецэффектами. Но есть и разные лайфхаки, которые не очевидны простому пользователю.

Есть ещё один хороший способ продвинуть свой аккаунт в Тик Токе — покупка и накрутка подписчиков в ТикТок с помощью сервиса SMMTouch. Живые подписчики станут вашей постоянной аудиторией и будут с радостью ставить лайки на все видео, независимо от того, как качественно они сделаны. Попробуйте, чтобы получить первое внимание аудитории и продвинуть свой аккаунт.

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