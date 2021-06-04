ТикТок представил новую функцию для создания видео – Stitch

TikTok вывел новую опцию для создания видео

Не так давно сервис TikTok добавил обновление, которое называется Stitch. Оно дает возможность применять фрагменты роликов остальных юзеров, чтобы можно было делать ответы на видео и ремиксы.

Дословно с английского Stitch переводится как «стежок» или «шить». Функция позволяет вырезать часть из определенного ролика и помещать в свое видео. Опция в какой-то степени напоминает запись «Дуэта», однако вместо разделенного экрана для записи, можно задействовать экран полностью.

Как создать Stitch в ТикТок?





Чтобы активировать эту функцию, необходимо:

1. Открыть непосредственно приложение платформы, отыскать ролик, который нужно применить и кликнуть на «Отправить».

2. В возникшем меню необходимо кликнуть на кнопку, которая имеет аналогичное название с наименованием опции, то есть Stitch. Это иконка, которая представляет собой штриховой прямоугольник. Когда опции будут доступны на территории РФ, есть вероятность, что наименование поменяется.

3. Подберите ролик до 5 секунд, есть вариант вырезать требуемый отрывок.

4. Создайте собственное дополнение к ролику и выложите его в своем профиле.

В описании любого ролика, сформированного с применением Stitch, отмечается автор изначального видео. Благодаря такой дополнительной особенности юзеры, вырезающие отрывки, не смогут полностью копировать содержание. Таким образом, соблюдаются авторские права.

Если вам не нравится, что остальные юзеры применяют отрывки из ваших видео, можно инсталлировать необходимые корректировки в категории «Настройки и конфиденциальность». Кроме того, обозначенная функция может быть активна или неактивна для вполне определенного ролика.

Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию и мы поможем накрутить просмотры в ТикТок.

Еще рекомендуем статью: Как сделать мотивационный пост в Инстаграм *?



