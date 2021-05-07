ТикТок запустил функцию загрузки видео до 3 минут

TikTok запустил функцию, которая дает возможность загружать длинные видеоролики, продолжительность которых до 3 минут. Если аккаунт пользователя уже получил такую опцию, то можно увидеть специальное объявление. Оно свидетельствует о том, что получена возможность загружать длительные ролики продолжительность до 3 минут, причем и для смартфона, и для ПК. Для этого, как правило, необходимо будет обновить приложение до последней версии и начать загружать ролики обозначенной продолжительности.

Сначала у роликов в ТикТок было ограничение в 15 секунд, затем сервис повысил время до 1 минуты. Теперь некоторые пользователи получили возможность загружать ролики почти в три минуты. Как это работает?

Чтобы загрузить видео продолжительностью почти в три минуты, необходимо:

1. Начать добавлять непосредственно ролик так, как обычно это делает пользователь. Для этого следует кликнуть на плюсик и выбрать ролик на смартфоне. Важно обратить внимание на то, что в самом низу экрана будут высвечиваться функции с длительностью в 15 и 60 секунд. А три минуты еще не появилось.

2. Далее нужно осуществить подбор видео на смартфоне. Если загрузка трехминутного видео происходит впервые, то пользователи увидят соответствующее сообщение.

3. Самое важное, что требуется сделать на стадии обрезки ролика. При выборе продолжительного ролика платформа сначала отобразит длительность в одну минуту. Чтобы увеличить время до нужного показателя, нужно протянуть ползунок.

4. Затем все по-старому. Можно добавить музыкальное сопровождение, специальные эффекты, хэштеги, обложку. Не забывайте и об описании видео.

Насколько станет популярным подобный формат на платформе, говорить пока рано. Но известно, что многие блогеры уже вовсю используют его, обрадовавшись тому, что можно делать ролики с серьезной продолжительностью. Хронометраж в три минуты дает возможность делать видео более содержательным и информативным. Однако следует помнить, что ТикТок, как интернет-сервис, добился популярности, в том числе потому, что ограничил длину роликов.

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