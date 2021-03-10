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Не так давно ТикТок запустил онлайн-хаб, именуемый Creator Portal. В нем будут публиковаться инструкции и гайды для авторов роликов. Новички, которые только приступают к освоению данной социальной сети, могут узнать и открыть для себя много интересного:

  • основы съемки роликов;
  • рекомендации о том, как привлечь аудиторию;
  • вывести видео и профиль в целом на новый уровень.

Стоит отметить, что Creator Portal отвечает на самые популярные вопросы от пользователей. Он помогает новичкам и уже маститым тиктокерам развиваться, находить новые темы для роликов, вырабатывать стратегию раскрутки профиля. На онлайн хабе можно отыскать интересные статьи и инструкции в формате видео о том, как создать интересные творческие ролики и разнообразить содержание своего профиля. Онлайн хаб помогает отслеживать модные тенденции. Все делается для того, чтобы вдохновить аудиторию платформы на то, чтобы тиктокеры делали новые ролики, делать контент разнообразным.

онлайн-хаб Creator Portal

Онлайн хаб разделен на такие сегменты:

  • начало работы в сети;
  • база формирования роликов в ТикТок;
  • как стать успешным блогером;
  • инструкции по коммуникации и мерам безопасности;
  • раздел, который посвящен тому, как заработать деньги на платформе.

Перечисленные выше категории подразумевают самые часто задаваемые вопросы и позволяют понять, что на самом деле нужно аудитории ТикТок и как на самом деле ей это дать, как расти над собой и получать удовольствие от собственной деятельности. Инструкции и образовательные ролики позволяют поддержать растущее число блогеров, дать возможность в максимально возможном объеме задействовать время и ресурсы. Онлайн хаб существенно упрощает генерацию качественного контента. Аналитика, креативные идеи, рекомендации – все это есть в Creator Portal.

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