ТикТок запустил онлайн-хаб Creator Portal

Не так давно ТикТок запустил онлайн-хаб, именуемый Creator Portal. В нем будут публиковаться инструкции и гайды для авторов роликов. Новички, которые только приступают к освоению данной социальной сети, могут узнать и открыть для себя много интересного:

основы съемки роликов;

рекомендации о том, как привлечь аудиторию;

вывести видео и профиль в целом на новый уровень.

Стоит отметить, что Creator Portal отвечает на самые популярные вопросы от пользователей. Он помогает новичкам и уже маститым тиктокерам развиваться, находить новые темы для роликов, вырабатывать стратегию раскрутки профиля. На онлайн хабе можно отыскать интересные статьи и инструкции в формате видео о том, как создать интересные творческие ролики и разнообразить содержание своего профиля. Онлайн хаб помогает отслеживать модные тенденции. Все делается для того, чтобы вдохновить аудиторию платформы на то, чтобы тиктокеры делали новые ролики, делать контент разнообразным.

Онлайн хаб разделен на такие сегменты:

начало работы в сети;

база формирования роликов в ТикТок;

как стать успешным блогером;

инструкции по коммуникации и мерам безопасности;

раздел, который посвящен тому, как заработать деньги на платформе.

Перечисленные выше категории подразумевают самые часто задаваемые вопросы и позволяют понять, что на самом деле нужно аудитории ТикТок и как на самом деле ей это дать, как расти над собой и получать удовольствие от собственной деятельности. Инструкции и образовательные ролики позволяют поддержать растущее число блогеров, дать возможность в максимально возможном объеме задействовать время и ресурсы. Онлайн хаб существенно упрощает генерацию качественного контента. Аналитика, креативные идеи, рекомендации – все это есть в Creator Portal.

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