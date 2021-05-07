ТикТок запустил «Лучшие объявления»

ТикТок запустил раздел Лучшие объявления

Платформа TikTok запускает обновленный инструмент для объявлений, касающихся рекламы. Такой раздел дает возможность быстро отыскать рекламные объявления, которые считаются лучшими, сравнить их и дать оценку их результативности. Это значительно облегчает поиск. Больше нет необходимости рыскать в поисках нужной рекламы, подходящих по тематике и области роликов. В данном разделе пользователи могут провести сортировку рекламных объявлений по региону, по теме, подобрать время обзора, например, неделю или месяц, задать конкретное количество дней, подобрать показатели эффективности. В соответствующем разделе будут отображаться самые оптимальные по запросу объявления, которые максимально подходят к выбранным критериям. Таким образом, можно делать обзор на самую эффективную рекламу, отсортировать объявления по разным параметрам и находить то, что максимально подходит под необходимые требования.





Дополнительно платформа ТикТок добавила категорию «Тренды» и «Витрины». Что они означают? В этих разделах можно посмотреть ролики и то, что в настоящее время только подбирает популярность, то есть получится следить за обновлениями и вовремя перехватывать инициативу, создавать ролики и объявления в соответствии с изменяющимися требованиями. Здесь могут применяться фильтры по ключевым словам.





Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию и мы поможем накрутить просмотры в ТикТок.

Еще рекомендуем статью: Стикеры в ТикТок: как отыскать и добавить в видео?











