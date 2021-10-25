TikTok запустит набор NFT-токенов

В наборе будут 6 видео, которые платформа именует важными для сетевого пространства. Полученная прибыль будет разделена между создателями видео и иллюстраторами, какие станут трудиться над разработкой NFT.

TikTok запустит набор уникальных токенов (NFT). В наборе платформыTop Moments предлагаются 6 важных роликов от LilNas X, Беллы Поарч, Руди Уилленгема, Кертиса Роуча, Гэри Вайнерчука, Бриттани Броски и остальных – отмечается на главном портале проекта. Лимит токенов NFT будет создан с иллюстраторами CoinArtist, x0r, RTFKT и исполнительницей Граймс.

Токены были пущены в ход 6 октября. С 1. 10. по 5. 11 шесть оригинальных видеороликов выставляются в Музее меняющейся картинки в Квинсе. NFT будут функционировать на блокчейнеEthereum. Доходы получат создатели и иллюстраторы.

В конце лета платформа рассказала о партнерстве с площадкой потоковой передачи музыкальных композиций Audius. Ее юзеры получили шанс внедрять свои композиции в TikTok, чтобы в будущем использовать их в разработке видео. Благодаря этому цена токенасистемы Audus увеличилась на 90% за 24 часа.





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