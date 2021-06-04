В ТикТок появилась опция Обзор за год

Платформа TikTok добавляет опцию, которая называется «Обзор за год». Это возможность выделить ролики, с какими пользователь взаимодействовал в течение 12 месяцев. Вероятно 2020 год такой, что многие хотели бы о нем забыть, но некоторые все равно находили возможность общаться с друзьями и разными пользователями, создавать новые видео на определенные темы, чтобы быть в тренде и на связи.









Особенности опции





Для многих ТикТок стал открытием. Последние два года платформа получила стремительное развитие, однако в 2020 году как раз был получен большой толчок к развитию именно по причине того, что большая часть пользователей, находившихся на карантине, стали искать развлечений. Платформа в настоящее время находится на пути к тому, чтобы стать еще одним сервисом, у которого будет миллиард юзеров, и это, невзирая на то, что ТикТок под запретом в Индии, а в США его судьба тоже пока не слишком понятна. У сервиса сейчас много поклонников, и ТикТок хочет усилить ностальгические чувства, чтобы еще крепче приобщить к себе пользователей. В настоящее время ТикТок добавил опцию «Обзор за год». Она дает возможность юзерам вспомнить и просмотреть самые лучшие ролики, треки, которые были сделаны в течение 12 месяцев 2020 года.

Как это выглядит? Опция представляет собой персонализированный клип с самыми лучшими отрывками из таких же лучших роликов. Сервис рассматривает все ролики, с какими взаимодействовал юзер в течение всего года и вместе с отметками об элементах-фаворитах, он не обходит вниманием и информацию о комментариях, реакциях, репостах и т.д. То есть это не только сами ролики, но и вообще действия, которые были сделаны в 2020 году.

Опция похожа на такую же функцию на Фейсбук *, которая называется «Воспоминания». Это помогает установить близкое соединение с платформой. Дополнительно, когда юзеры делятся своими воспоминаниями в ТикТок, они таким образом активируют особый значок «2021», его можно добавить к изображению аккаунта.

Применение обозначенной функции – вполне хороший способ показать, насколько понравилось работа приложения, и какую роль вообще сыграл ТикТок в течение всего 2020 года, насколько интересно, познавательно и полезно было применять его функции, создавать ролики и просматривать контент. Данная опция помогает проанализировать свои действия за год, чтобы в дальнейшем улучшить и оптимизировать собственную деятельность на данной платформе.





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