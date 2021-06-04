В ТикТок появились новые эффекты на основе лидарной технологии IPhone 12

AR-эффекты получили большое распространение. Для соответствия высоким запросам юзеров постоянно происходит освоение новых методик так называемой дополненной реальности. По этой причине ТикТок не так давно показал обновленные фильтры для звонка на базе лидарного эффекта. Есть вероятность, что обозначенная методика будет очень распространенной в текущем году.









Специфика опции





Лидар реагирует на пространство вокруг. Он вычисляет территорию до объекта, отчего эффекты получаются еще более правдоподобными. Вы движетесь в кадре, и методика подстраивается под движения. Те, кто уже протестировали фильтры, оценили на «отлично» обозначенную опцию. В Интернете есть ролик с шаром, какой раскалывается и осыпает стоящего в кадре человека блестками. Едва человек уходит из кадра, блестки постепенно опускаются, словно на самом деле упали с его плеч. Это совершенно новое слово в AR-методиках.





Как происходит функционирование?





Лидар – инструмент, замеряющий, сколько времени понадобится свету для достижения объекта и возвращения в обратном направлении. Базируясь на этих измерениях, эффект осуществляет оценку окружающего пространства и подстраивается под обозначенное изображение. Автор подобного эффекта – Фюзелиер Гаррет. В будущем применение лидарной методики существенно ускорит формирование новых фильтров.

Сегодня испытать обновленную опцию могут хозяева 12-ых Айфонов в ТикТок. Совсем скоро данные эффекты будут доступны практически всем. Известная платформа готовится объявить о задействовании таких методик. Кроме того, планируется, что обозначенный инструмент будет задействоваться для усовершенствования визуализации при приобретении товаров в онлайн-режиме. В скором времени ролики пользователей с лидарным эффектом облетят Интернет. Владельцы Афонов испытывают фильтры с лидаром. Прочие юзеры платформы ТикТок ожидают, когда данная методика получит широкое распространение.

19.01.2021

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