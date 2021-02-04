Как бывает реклама в ТикТок?

Виды рекламы в TikTok

TikTok – сегодня одна из самых популярных социальных сетей. Неудивительно, что платформа используется для продвижения бизнеса и включает разные виды реклам.

Актуальные в настоящее время рекламные форматы:

1. Объявления в ленте. Такой формат актуален не только для относительно молодого ТикТок, но и для таких «мастодонтов» Интернета, как Инстаграм и Фейсбук. Она появляется, когда юзер прокручивает раздел «для вас» на основной странице. Объявления могут продолжаться от 5 секунд до целой минуты. Особенность в том, что платформа рекомендует задействовать ролики от 9 до 15 секунд, в которых содержится мотивация – призыв к действию. Объявления могу включать линк для перехода. Такие объявления можно комментировать, на них оставляют реакции. При грамотно выстроенной маркетинговой стратегии подобная реклама очень эффективна.

2. Хештег-челлендж. Это один из наиболее узнаваемых типов рекламы. Здесь все работает точно так же, как и в обычном хештег-челлендже. Торговая марка придумывает свой челлендж, дает ему какое-то емкое наименование и запускает рекламную кампанию. Непосредственно реклама в сети продвигает челлендж и призывает пользователей принять в нем участие. В свою очередь юзеры принимают участие в челлендже, подписываются на хештеги и продвигают бренд дальше. Основной минус такого формата рекламы – это стоимость. Но зато если мероприятие действительно будет актуально для публики, можно ожидать колоссального успеха. Да и необязательно продвигать платно.

3. Бренд-тейковеры. Такое объявление возникает моментально после того как откроется приложение ТикТок. То есть пользователь кликает на приложение в своем смартфоне, и сразу появляется видеоролик. Это формат не получится не заметить, как это может сработать с рекламой в ленте. В таком бренд-тейковере можно добавлять активный линк, по которому можно перейти на нужный портал.

4. TopView в ТикТок. Этот формат рекламы похож на предыдущий вариант, но видео появляется не сразу после открытия приложения, а через несколько секунд. Длится ролик может целую минуту, он запускается автоматически.

Брендовые эффекты – это реклама, которая работает с применением стикеров, линз, различных фильтров. Последние можно делать непосредственно в приложении. Такая реклама увеличивает вовлеченность, формирует игровой эффект. Этот вариант тоже напоминает инструменты из Инстаграм.

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