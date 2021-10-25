«ВКонтакте» ускорила начало роликов с использованием обновленной CDN

ВКонтакте ускорила начало роликов и эфиров в 1,5 раза с использованием обновленной CDN

Платформа «ВКонтакте» создала так называемую распределенную сеть доставки контента CDN – одну из крупнейших в РФ. В настоящее время юзеры площадки смогут просматривать ролики на достаточной скорости, где они бы ни находились – прямые эфиры и видео будут начинаться примерно в 1,5 раза быстрее.





Обновленная методика функционирует в пределах одной видео платформы и интегрирована, кроме того, и в видеосервис «Одноклассников».

«ВКонтакте» увеличила геораспределённую сеть доставки содержания (ContentDeliveryNetwork, или CDN). Сеть превратилась в одну из самых больших в России и подразумевает больше 50 узлов. В настоящее время 97 млн. пользователей юзеров ВКонтакте по всему свету смогут просматривать содержание на высокой скорости: это видео и прямые эфиры, которые будут начинаться до 1,5 раз быстрее в среднем независимо от дистанции. Кроме того, примерно на 20% увеличилась надежность видеоизображения, что подходит для юзера в условиях его сети, и уменьшилось количество буферизаций. На юге РФ скорость закачки повысилась на 10-20%, а в Сибири — на 30-50%, на Дальнем же Востоке — на 100%. Здесь помогает свое сетевое решение, что дает подходящее движение для закачки информации.

Благодаря единым методикам скорая доставка видеороликов при помощи новой распределённой CDN стала доступна и юзерам платформы «Одноклассники» во всех населенных пунктах страны и прочих государствах. В настоящее время для них тоже скорее закачивается видеопоток, а смотреть ролики они могут в хорошем разрешении.

Географически распределённая сеть доставки содержания включает сервера, что находятся в разных местах РФ и света, как можно ближе к юзеру, чтобы он быстрее получал доступ к роликам.

Узлы сети «ВКонтакте» находятся в центрах больших областей РФ: в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Кроме того, они есть в городах, где в скорости сильно нуждаются: это, Петропавловск-Камчатский и Норильск. Распределённая сеть доставки роликов накрывает и остальные государства, где, как правило, сидят во «ВКонтакте»: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия. Для юзеров из европейских стран у «ВКонтакте» есть своя точка нахождения в столице Нидерландов. А недавно зона покрытия появилась в Таиланде, где появился интерес к применению платформы для просмотра роликов.

Более скорую и качественную доставку контента гарантирует и особый сетевойвариант. Он базируется на ПО, разработанном «ВКонтакте. Оно дает возможность отыскать ближний узел CDN и подходящий путь для закачки информации. Софт применяет метрику сетевого расстояния и подразумевает утилизацию канала передачи информации, загруженность серверов, присутствие на них нужного видео и прочие факторы.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте» и одной площадки видео и звонков Mail.ru Group, отметил, что расширение и запуск геораспределённой CDN-сети дало возможность сильно усовершенствовать надежность видеосервиса, начиная от скорости запуска роликов и эфиров, увеличения надежности видео картинки и заканчивая уменьшением количества буферизаций роликов, а, кроме того, снижения числа задержек в период просмотра живых эфиров в условиях разных сетей и расстояния областей. Происходит непрерывное улучшение работы платформы на всех уровнях: сетевом, серверном и на уровне клиентских программ. Это дает возможность формировать хорошие методики. В настоящее время готовится крупный анонс, имеющий отношение к ролику. И об этом Тоболь собирается рассказать всему рынку уже в ближайшее время.

До этого «ВКонтакте» ускорила доставку контента благодаря интеграции нового сетевого протокола передачи данных QUIC. В связи с этим сроки доставки контента «ВКонтакте» ускорились в два раза, а общее число каждый день просматриваемых событий увеличилось более чем на 250 миллионов. «ВКонтакте» внедрила QUIC одной из первых в мире.





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