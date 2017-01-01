Как это работает?
С SMMTouch купить просмотры в Телеграм очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Ввести ссылку на видео и указать кол-во просмотров.
3) Произвести оплату.
Через сколько начинается накрутка?
Накрутка просмотров в Телеграм начинается через 5-30 минут после оплаты.
Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в Телеграм быстро и дешево.
5 причин заказать накрутку у нас:
1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать просмотры в два клика.
2) Более 3 лет на рынке.
3) Отличное соотношение цена/качество.
4) Гарантия от бана и списаний.
5) Быстрый запуск.
Зачем это нужно?
Накрутка качественных просмотров в Телеграм стала отличным инструментом для развития канала.
Продвижение канала в Телеграм таким способом поможет увеличить живую активность и количество подписчиков.
Накрутка Телеграм
Телеграмм — это популярный мессенджер, который, в отличие от WhatsApp, стал полноценной социальной сетью. Пользователи с раскрученными каналами могут зарабатывать на рекламе более 500 рублей в день, а владельцы пабликов со 100 000+ реальных людей получают за интеграцию от 10 000 рублей.
Однако стать популярным в мессенджере намного сложнее из-за отсутствия привычных “Умных лент” из ВК, ТикТок. Привлечь внимание к группе поможет накрутка Телеграм.
Как работает накрутка Телеграм канала
Она происходит в автоматическом режиме сразу же после оплаты услуги сервиса. Наша система, используя аккаунты в базе, будет подписывать профили на ваш канал или накручивать просмотры на пост.
Отметим, что пользователю ничего не нужно делать. Вы можете посвятить свободное время разработке контент-плана, творчеству и поиску рекламодателей. Все рутинные действия мы берем на себя.
Комфорт — это то, что отличает профессиональную накрутку от трудных и непродуктивных бесплатных методов. Вам не придется с телефона зарабатывать монетки или искать партнеров для взаимопиара.
Есть ли польза от накрутки активности в Телеграм
Даже недорогое продвижение — мощный инструмент, который поможет начинающему блогеру привлечь живую аудиторию. Хотя Телеграм отличается от других соцсетей, социальное доказательство никто не отменял. Пользователи лояльнее относятся к каналам с аудиторией, чем к пустым. Если накрутить Телеграм, фолловеры будут чаще оставлять реакции под постами и писать комментарии. Раскрутка даст тот толчок, которого не хватает новичкам.
А пабликам с аудиторией дешевая накрутка Телеграм позволит увеличить стоимость рекламных интеграций. Все же с большим количеством фолловеров и высокой вовлеченностью проще договариваться с заказчиком и немного поднять цену поста.
Если вы планируете накрутить ботов в Телеграм, рекомендуем не забывать о качестве контента и живой аудитории. Большое количество просмотров и фолловеров привлечет реальных пользователей, но они не задержатся, если на канале нечего смотреть.
Окупится ли накрутка Телеграма
Если заниматься накруткой и публиковать интересный контент, то уже через 1–2 месяца канал начнет приносить стабильный доход. Потратив сегодня 200–500 рублей на дешевую накрутку Телеграм, вы окупите расходы и превратите канал в отличный способ заработка или площадку для продажи товаров и услуг.
Как правильно накручивать Телеграм
По нашему опыту администраторы каналов часто сами по ошибке сводят пользу от накрутки к нулю. Чтобы получить качественный результат, нужно:
- придерживаться естественной скорости — не стоит покупать за день больше 100 фолловеров, т. к. это выглядит ненормально, если канал только появился;
- использовать не более одного сервиса сразу — ресурсов SMMTouch вполне хватает для того, чтобы сделать канал известным. Если же вы обратитесь еще к кому-то, произойдет подозрительный наплыв активности;
- осознанно подходить к выбору сервиса — не стоит доверять продвижение исполнителям без гарантий и реальных кейсов с хорошими показателями. К примеру, SMMTouch контролирует, чтобы фолловеры накручивались надолго и без отписок. А если вы впервые планируете заказать накрутку Телеграм, напишите нам. Мы подробнее расскажем о том, как работаем и каких результатов добивались;
- покупать просмотры — нужно стремиться к лучшему показателю — 1 просмотр на 2-х фолловеров. Если будет меньше, особенно на старте, продать рекламу станет сложнее, поскольку заказчики хотят максимального охвата интеграции.