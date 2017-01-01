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Накрутка просмотров в Телеграм начинается через 5-30 минут после оплаты.

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Накрутка качественных просмотров в Телеграм стала отличным инструментом для развития канала. Продвижение канала в Телеграм таким способом поможет увеличить живую активность и количество подписчиков.

Накрутка Телеграм

Телеграмм — это популярный мессенджер, который, в отличие от WhatsApp, стал полноценной социальной сетью. Пользователи с раскрученными каналами могут зарабатывать на рекламе более 500 рублей в день, а владельцы пабликов со 100 000+ реальных людей получают за интеграцию от 10 000 рублей.

Однако стать популярным в мессенджере намного сложнее из-за отсутствия привычных “Умных лент” из ВК, ТикТок. Привлечь внимание к группе поможет накрутка Телеграм.