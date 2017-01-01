Как это работает?
С SMMTouch заказать накрутку в Тик Ток очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Заполнить форму заказа.
3) Произвести оплату.
Через сколько начинается накрутка?
Накрутка лайков и просмотров начинается через 5-30 минут после оплаты. Накрутка подписчиков начинается в течение 5-300 минут после оплаты.
Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить лайки, подписчиков и просмотры в Тик Ток быстро и дешево.
5 причин заказать накрутку у нас:
1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать лайки в два клика.
2) Более 3 лет на рынке.
3) Отличное соотношение цена/качество.
4) Гарантия от бана и списаний.
5) Быстрый запуск.
Зачем это нужно?
Качественная накрутка в Тик Ток стала отличным инструментом для развития профиля, она помогает вывести аккаунт и публикации в топ, увеличить поведенческие факторы и конверсию страницы.
Накрутка Тикток
Тикток — отличное место не только для публикации коротких видео, но и для заработка. Популярный профиль с высоким уровнем вовлеченности привлекает внимание рекламодателей. А также больше ценится обычными пользователями. Накрутка ТикТок позволяет быстрее добиться успеха, получив требуемое количество просмотров, лайков и подписчиков буквально в пару кликов.
Зачем нужна накрутка Tik Tok
У владельца нового аккаунта в Tik Tok есть два пути развития:
- Естественная раскрутка самым обычным образом. Для этого нужно публиковать качественные видеоролики, участвовать в челленджах и флешмобах, а также коллаборировать с другими известными пользователями.
У этого метода есть недостаток — популярность придет не сразу. Конкуренция среди создателей контента очень высока, и «пробиться» в ТОП действительно тяжело. Для этого нужна долгая планомерная работа.
- Накрутка Тикток без заданий через SMMTouch. Это легко и удобно. Активность поднимется почти сразу, прямо в день заказа услуги. Когда алгоритмы «увидят», что в вашем профиле быстро набираются просмотры и лайки, они начнут продвигать ваши ролики гораздо сильнее. Ведь если в аккаунте высокая вовлеченность, значит контент интересен пользователям.
Решив накрутить Тикток, вы ускорите продвижение своих видео и профиля в целом. А значит, сможете в сжатые сроки добиться популярности и привлечь внимание пользователей и рекламодателей. Выполняется накрутка Тикток платно, потому что этот процесс требует создания большого количества аккаунтов и использования специализированных программ.
Преимущества Тикток накрутки
Некоторые преимущества, которые дает Тикток накрутка, неочевидны. Поэтому рассмотрим их все:
- Повышение популярности. Тут все понятно — чем больше набирается просмотров и лайков в аккаунте, тем более известным и узнаваемым он становится. А как использовать появившуюся популярность — решать только вам. Кому-то просто нравится получать множество комментариев от живых людей и чувствовать свою важность, а кто-то целенаправленно раскручивает аккаунт для заработка денег.
- Повышение доверия. Это особенно важно для брендов, продающих товары и услуги. Если у вас мало подписчиков и лайков, многие из потенциальных клиентов не будут вам доверять. Поэтому стоит купить ТикТок накрутку, чтобы компания выглядела достойно даже в глазах самых сомневающихся пользователей.
- Привлечение рекламодателей. Есть большое количество компаний, которые постоянно ищут в Интернете блогеров, готовых рекламировать какие-либо товары или услуги. TikTok накрутка поможет привлечь их внимание намного быстрее. Благодаря этому вы сможете начать зарабатывать на рекламе.
Решив купить раскрутку Тиктока в сервисе SMMTouch, вы получаете все эти преимущества одновременно. Также повышается шанс попадания в рекомендации, когда алгоритмы соцсети начинают показывать ваши видео в лентах случайных пользователей во много раз чаще. Стоит накрутка Тикток дешево, поэтому вам не придется тратить на повышение популярности большие суммы.
Как работает накрутка Тикток онлайн
Для повышения эффективности наших услуг, накрутка ботов Тикток совмещается с привлечением реальных людей. Благодаря этому алгоритмы социальной сети не замечают подвоха в повышении активности в аккаунте, и даже начинают содействовать продвижению видеороликов.
Живая накрутка ТикТок отличается тем, что поведение приведенных нами пользователей ничем не отличается от поведения обычных людей, заходящих в соцсеть для отдыха и развлечения. Таким же образом настраиваются и боты. У них есть аватарки и ничем не выделяющиеся никнеймы, а некоторые из роботов выкладывают свои посты с телефона. Боты работают без отписок — можете не переживать, что со временем подписчики пропадут.
Совмещение качественной работы ботов и живых людей позволяет предоставлять нам услуги недорого, сделав их доступными для всех желающих.
Если хотите лучше понять, как работает сервис, просто оформите минимальный заказ. Самая дешевая накрутка Тикток стоит меньше 10 рублей. Выбранные показатели вашего аккаунта будут улучшены в ближайшие часы, зачастую даже в первые 30 минут после покупки услуги. А затем, если результат понравится, выбирайте самый лучший тариф для достижения максимального эффекта.