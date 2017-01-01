Зачем это нужно?

Качественные автопросмотры в Инстаграме стали отличным инструментом для развития профиля, они показывают, насколько интересен тот или иной пост, способны добавить страничке живую активность и увеличить количество подписчиков. Чем больше пост их собирает, тем популярнее становится и сам Instagram-аккаунт.

Продвижение бизнеса таким способом поможет быть ближе к клиентам, способствует развитию бренда и достижению таких целей: регулярный рост продаж, увеличение трафика, конверсии, привлечение лояльной или новой аудитории, уменьшение бюджета на рекламу.