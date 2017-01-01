Как это работает?

С SMMTouch купить автопросмотры в Тик Ток очень просто, для этого необходимо:

1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Заполнить количество будущих видео, количество просмотров на 1 видео, логин (без @) или ссылку на аккаунт ТикТок.

3) Произвести оплату.

Запуск просмотров начинается через 5-30 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 10 ₽ за 100 автопросмотров на 1 будущее видео и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить автопросмотры в Тик Ток быстро и дешево.