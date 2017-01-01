Как это работает? С SMMTouch купить просмотры историй в Instagram очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Ввести логин или ссылку на аккаунт Инстаграм и указать количество просмотров.

3) Произвести оплату.

5 причин заказать накрутку у нас: 1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать просмотры историй в два клика.

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3) Отличное соотношение цена/качество.

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Зачем это нужно? Просмотры историй (Stories) – одно из самых популярных действий в Инстаграме. Пользователи проявляют таким образом участие в «инстажизни» других людей – друзей, знакомых, блогеров. Также с помощью накрутки историй в Инстаграм коммерческие аккаунты продвигают свои услуги, напоминают покупателям о товарах, скидках, акциях, рассказывают о процессе работы. Поэтому увеличение зрителей историй Инстаграм – это многофункциональный инструмент.

Через сколько начинается накрутка? Накрутка просмотров историй начинается через 30-60 минут после оплаты. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры историй в Инстаграм быстро и дешево.

Накрутка просмотров сторис Instagram – площадка для блогеров, экспертов и продавцов, где можно получить известность, а также предлагать собственные товары и услуги. На популярность аккаунта влияет активность аудитории в постах, а также в stories. В связи с этим накрутка просмотров сторис стала одним из главных методов раскрутки аккаунтов среди живой аудитории, которым пользуются даже крупные блогеры.

Как заказать накрутку просмотров сторис? SMMTouch предлагает лучший способ накрутки просмотров сторис, который поможет вам поднять охваты, вовлеченность аудитории и привлечь новых подписчиков. Чтобы заказать услугу на сервисе, вам достаточно выбрать подходящий по цене пакет, ввести данные вашего профиля и требуемое количество активностей, а затем ввести данные для оплаты. Для работы не требуется регистрация на сайте, заполнение анкеты и ввода личной информации. Оплатить услугу накрутки просмотров сторис вы можете как с телефона, так и с ноутбука через удобный интерфейс сервиса. Просмотры появляются уже через 1-2 часа после подтверждения покупки. Задача завершится через 1-4 часа - точное время зависит от объема задания. Продвижение аккаунта через SMMTouch не приведет к блокировке, поскольку показатели растут постепенно, а для накручивания привлекают не ботов, а реальных людей.

Как накрутка просмотров сторис влияет на охваты и аккаунт? С тех пор как Instagram ввел функцию stories, платформа начала активно перестраиваться. Сейчас активность в историях пользователя – ключевой показатель успешности аккаунта. Количество человек, зашедших в stories профиля, отслеживается алгоритмами социальной сети. Чем выше их число, тем больше охватов у аккаунта, а значит, что он с высокой вероятностью попадет в рекомендации. Чтобы достичь такого результата, даже крупные блогеры пользуются услугой накрутки просмотров сторис. Набрать охваты можно и через органическое продвижение: для этого нужно грамотно использовать хэштеги, упоминания, ставить геолокацию. Однако первые результаты станут видны только через несколько месяцев. Накрутка просмотров сторис поможет вам: быстро попасть в ленту рекомендаций, которую увидят живые пользователи;

получать дополнительную активность от подписчиков такую, как участие в опросах, тестах – она также влияет на общий рейтинг профиля;

создавать эффект ажиотажа вокруг вашего продукта, привлекать потенциальных покупателей. Если вы решите накрутить активность через сомнительные сайты и сервисы, то это может привести к обратному эффекту. Алгоритмы социальной сети могут заметить искусственное завышение показателей, и вы попадете в теневой бан, о котором можно догадаться только по падению охватов. Именно поэтому при заказе накрутки просмотров сторис выбирайте проверенные сервисы, такие как SMMTouch.