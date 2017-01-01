Как это работает?
С SMMTouch купить подписчиков в Вконтакте очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Добавьте ссылку на вашу страницу ВКонтакте.
3) Произвести оплату.
Запуск подписчиков начинается через 5-300 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 45 ₽ за 100 подписчиков и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить подписчиков в Вконтакте быстро и дешево.
Зачем это нужно?
Количество подписчиков – ключевой показатель популярности в Вконтакте, который способствует развитию профиля.
Накрутка подписчиков в Вконтакте на свой аккаунт позволит вам:
• Раскрутить свой бизнес или личный бренд.
• Повысить доверие к странице.
• Повысить стоимость продаваемой рекламы на странице.
• Увеличить конверсию.
И все, что нужно для этого сделать — купить подписчиков в Вконтакте на нашем сайте.
Подписчики не отпишутся?
Дешевая и качественная накрутка – это не просто слова, а реальность.
Мы накручиваем подписчиков и даем гарантию 30 дней.
Если в течение месяца подписчиков станет меньше, чем Вы заказали, то мы вернем их за свой счет!
5 причин заказать накрутку у нас:
1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать подписчиков в два клика.
2) Более 3 лет на рынке.
3) Отличное соотношение цена/качество.
4) Гарантия от бана и списаний.
5) Быстрый запуск.
Накрутка подписчиков в ВК
ВК — это популярная социальная сеть, в которой количество фолловеров в профиле или группе, как и лайки под постами, напрямую отражают популярность и востребованность контента здесь. Накрутка подписчиков в ВК поможет быстрее стать популярным, чтобы начать зарабатывать на рекламе или продавать товары через социальную сеть.
Как заказать накрутку подписчиков в ВК на страницу
Чтобы накрутить фолловеров, нужно только выбрать услугу, вставить ссылку и ввести требуемое количество. Больше ничего не потребуется. Это можно сделать даже с телефона всего за 5 минут.
Перед тем как оплатить фолловеров, рекомендуем проверить URL. Ссылка должна вести на открытый профиль или паблик. Если она оказалась битой, и накрутка не началась, нужно перезапустить продвижение через службу поддержки.
Для чего нужна накрутка подписчиков в сообщество ВК
Подписчиков в ВК накручивают для того, чтобы достичь нескольких целей и для того, чтобы получить большое число фолловеров. Однако это второстепенная причина платной раскрутки. С помощью качественной накрутки реальных людей и ботов в ВК пользователи услуги получают:
- привлечение живых фолловеров — люди охотнее подписываются на уже популярные страницы. Кроме того, раскрученные паблики с 10000 людей чаще попадают в ТОП “Умной ленты”;
- повышение лояльности к компании — малоизвестным магазинам покупатели не доверяют, т. к. продавец без постоянных клиентов и активности в группе может оказаться мошенником. А раскрученный профиль, напротив, вызывает доверие, что положительно скажется на количестве продаж.
В основном в накрутке нуждаются новые страницы. Платная накрутка подписчиков в ВК поможет быстро собрать аудиторию и привлечь живых пользователей. При этом она имеет предсказуемый результат и дешевле других способов продвижения.
Как правильно накручивать ВК
Многие блогеры совершают общие ошибки, которые сводят пользу от раскрутки к нулю. Среди них фокусировка на количестве фолловеров, если покупать много пользователей без лайков и комментариев, то паблик заблокируют за накрутку. Нужно развивать страницу комплексно, чтобы существовало не только большое количество фолловеров в ВК, но и был хороший процент вовлеченности.
Эта стратегия лучше, и не приведет к бану. Недорогие лайки и комментарии создадут имитацию активности, которая необходима для привлечения реальных людей. Все же 10000 подписок и 5 лайков под постом в ВК вызовут подозрения и оттолкнут потенциального фолловера.
Можно ли самому накрутить подписчиков
Есть много бесплатных сервисов для продвижения аккаунтов в социальных сетях. Они работают следующим образом:
- Пользователь зарабатывает монеты, выполняя задания.
- Собирает нужное количество.
- Оформляет продвижение и получает подписчиков.
На накопление монет потребуется много времени, а для стабильного и постоянного продвижения необходимо каждый день тратить по 3–4 часа на выполнение заданий. Придется потратить гораздо больше времени и сил, чем при обращении к SMMtouch. При этом мы, в отличие от бесплатных сервисов, гарантируем, что на аккаунт подпишется столько людей, сколько указано в задании.
Есть ли риск бана за накрутку
Да, администрация социальной сети внимательно следит за тем, чтобы блогеры не использовали нечестные способы продвижения. Она выступает против ботов, поэтому блокирует тех, кто злоупотребляет сервисами накрутки.
Чтобы не получить бан, нужно осторожно подойти к накрутке. Не стоит покупать слишком много фолловеров, особенно если страница новая. Оптимально — 200–300 человек в сутки.
Также стоит доверять накрутку сервисам с качественной базой аккаунтов. Преимущество SMMtouch заключается в том, что мы регулярно создаем новые страницы и покупаем аккаунты живых пользователей. Это защищает клиентов от бана за нелегальное продвижение.