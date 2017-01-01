Накрутка просмотров начинается через 5-30 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 8 ₽ за 100 просмотров и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в Телеграм быстро и дешево.

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Накрутка просмотров Телеграм

Телеграм — это больше, чем просто мессенджер. Быстрая работа приложения, широкий спектр функций и безопасность данных пользователей вывели его на лидерские позиции.

Просмотры в Телеграм — это то, сколько раз увидели пост как гости канала, так и его участники. Как правило, рекламодатели обращают больше внимания именно на охват. Важно, чтобы просмотры не сильно отличались от количества подписчиков.

Например, у вас 3000 подписчиков и всего 100 из них увидели записи. Это говорит о том, что накрутка просмотров Телеграм не удалась. А еще о том, что вы хотите поскорее заработать на рекламодателе.

Это приведет вас к отсутствию доверия со стороны реальных людей, которые уже у вас есть. А также со стороны рекламодателей, которые быстро внесут вас в стоп-лист и уйдут к конкурентам.

Получить высокий доход на площадке можно уже через 4-5 месяцев после начала работы. Большую роль в этом играет количество пользователей, увидевших записи. Чем их больше — тем выше доверие к каналу, и тем больше рекламы.