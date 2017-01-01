Как накрутить просмотры в Телеграм?
С SMMTouch купить просмотры в Телеграм очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Ввести ссылку на видео и указать кол-во просмотров.
3) Произвести оплату.
Накрутка просмотров начинается через 5-30 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 8 ₽ за 100 просмотров и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в Телеграм быстро и дешево.
Зачем это нужно?
Накрутка качественных просмотров в Телеграм стала отличным инструментом для развития канала.
Продвижение канала в Телеграм таким способом поможет увеличить живую активность и количество подписчиков.
Через сколько начинается накрутка?
Накрутка просмотров в Телеграм начинается через 5-30 минут после оплаты.
Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в Телеграм быстро и дешево.
5 причин заказать накрутку у нас:
1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать просмотры в два клика.
2) Более 3 лет на рынке.
3) Отличное соотношение цена/качество.
4) Гарантия от бана и списаний.
5) Быстрый запуск.
Накрутка просмотров Телеграм
Телеграм — это больше, чем просто мессенджер. Быстрая работа приложения, широкий спектр функций и безопасность данных пользователей вывели его на лидерские позиции.
Просмотры в Телеграм — это то, сколько раз увидели пост как гости канала, так и его участники. Как правило, рекламодатели обращают больше внимания именно на охват. Важно, чтобы просмотры не сильно отличались от количества подписчиков.
Например, у вас 3000 подписчиков и всего 100 из них увидели записи. Это говорит о том, что накрутка просмотров Телеграм не удалась. А еще о том, что вы хотите поскорее заработать на рекламодателе.
Это приведет вас к отсутствию доверия со стороны реальных людей, которые уже у вас есть. А также со стороны рекламодателей, которые быстро внесут вас в стоп-лист и уйдут к конкурентам.
Получить высокий доход на площадке можно уже через 4-5 месяцев после начала работы. Большую роль в этом играет количество пользователей, увидевших записи. Чем их больше — тем выше доверие к каналу, и тем больше рекламы.
Накрутка Телеграм: как заказать
На сайте SMMtouch это легко сделать. Вы выбираете услугу, количество, которое вам необходимо. Далее оставляете ссылку на пост, который необходимо накрутить.
После этого вы получите плавную накрутку в Телеграм, которая повысит уровень лояльности вашей аудитории и рекламодателей. Поэтому не стоит бояться, что вас заблокируют.
Зачем нужна накрутка просмотров Телеграм
Помимо роста числа подписчиков в Телеграм, которым понравится ваш контент, вы сможете:
- получать больший охват за счет притока новой аудитории. Качественные пользователи, которых вы закажете на сайте SMMtouch, будут интересоваться вашим контентом и приводить с собой друзей и знакомых;
- продвижение ресурса на самом старте. Согласитесь, что даже канал с приятным и познавательным контентом будет не так привлекателен из-за низкого числа подписчиков. Большинство не подпишутся на непопулярный профиль с 50-70 подписчиками. На помощь приходит накрутка на пост в Телеграм;
- возможность добавить канал на биржу рекламы Телеграм. У каждой биржи есть определенный порог, который нужно преодолеть, чтобы предлагать рекламу у себя. Это может быть конкретное число подписчиков и охватов постов. Поэтому накрутка просмотров в Телеграм — лучшая идея для старта и раскрутки;
- возможность добавить канал на биржу рекламы Телеграм. У каждой биржи есть определенный порог, который нужно преодолеть, чтобы предлагать рекламу у себя. Это может быть конкретное число подписчиков и охватов постов. Поэтому накрутка просмотров в Телеграм — лучшая идея для старта и раскрутки;
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Накрутка просмотров Телеграм: какие сложности встречаются
Алгоритмы мессенджера устроены грамотно. Например, с одного устройства засчитывается только один просмотр, сколько бы аккаунтов не сменил пользователь. Кроме этого, цифры обновляются раз в сутки.
Беглый взгляд не считается — необходимо остановиться на посте хотя бы 3-4 секунды.
Накрутка просмотров постов Телеграм: можно ли накрутить самому
Это вызов для администратора. Понадобится много финансовых вложений и постоянная трата времени. Никто не застрахован от ошибок и потерь рекламного бюджета. Точечная работа с блогерами и рекламодателями легче осуществляется на уже раскрученных каналах. У них есть аудитория, к ним охотно идут пользователи. Поэтому плавная накрутка просмотров Телеграм там проходит гораздо легче.
При обращении в сервис SMMtouch всех этих сложностей можно избежать. Вы получите быструю накрутку без нервов и с гарантией результата. А результат будет уже спустя 30 минут. Остается только оплатить услугу и ждать выполнения. Проверить честность нашего ресурса можно, заказав услугу живых просмотров от реальных людей в Телеграм всего за 8 рублей за первые 100 просмотров.