Как накрутить просмотры в ТикТок?
С SMMTouch купить просмотры в Тик Ток очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Ввести ссылку на видео и указать кол-во просмотров.
3) Произвести оплату.
Накрутка просмотров начинается через 5-30 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 7 ₽ за 100 просмотров и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в Тик Ток быстро и дешево.
Зачем это нужно?
Качественные просмотры в Тик Ток стали отличным инструментом для развития профиля, они показывают, насколько интересен тот или иной пост, способны добавить страничке живую активность и увеличить количество подписчиков. Чем больше видео их собирает, тем популярнее становится и сам Тик Ток-аккаунт.
Продвижение бизнеса таким способом поможет быть ближе к клиентам, способствует развитию бренда и достижению таких целей: регулярный рост продаж, увеличение трафика, конверсии, привлечение лояльной или новой аудитории, уменьшение бюджета на рекламу.
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С помощью данной услуги вы будете автоматически получать просмотры на новые видео. Количество просмотров и публикаций вы выбираете сами.
5 причин накрутить просмотры у нас:
1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать просмотры в два клика.
2) Более 3 лет на рынке.
3) Отличное соотношение цена/качество.
4) Гарантия от бана и списаний.
5) Быстрый запуск.
Накрутка просмотров Тикток
Накрутка просмотров Тикток — это популярная услуга, которая позволяет быстро поднять пост в ТОП и увеличить охват ролика. Благодаря ей начинающие блогеры и небольшие магазины могут привлечь внимание реальных людей и создать имитацию востребованности. Если хотите добиться быстрых и качественных результатов, закажите продвижение у сервиса SMMtouch.
Сложно ли накрутить просмотры ТикТок
В покупке зрителей нет ничего затруднительного. Это можно сделать с телефона за пару минут. Необходимо только заполнить несколько полей в анкете.
Уже через полчаса после покупки накрутки вы заметите рост статистики. При этом видео будут смотреть не только боты, но и живые пользователи. Последние могут заинтересоваться контентом и начать следить за вами бесплатно.
Накрутка просмотров Тикток происходит плавно, поэтому алгоритмы социальной сети не обнаружат неестественное продвижение. Стоит отметить, что мы работаем круглосуточно и без выходных. Вы можете заказать зрителей в любой момент.
Зачем нужна накрутка просмотров ТикТок
Разработчики при создании Тикток внедрили в нее “умную ленту”. Это программный комплекс, который анализирует опубликованный контент и отбирает наиболее интересные и востребованные ролики. Их показывают на главном экране в приложении. Из-за этого популярные профили блогеров имеют больший охват аудитории, и он лучше, чем число подписчиков новых аккаунтов.
Новые же аккаунты редко попадают в ленту без накрутки Тикток. Даже качественные видео сложно продвигаются, т. к. существует своеобразный замкнутый круг: нет просмотров — алгоритмы не поднимают ролик в ленте. А зрители же так и не появятся, если Тикток не покажет контент пользователям.
Накрутка просмотров в Тикток поможет дешево попасть в рекомендации, чтобы видео увидела широкая аудитория. Кроме того, она решает следующие задачи:
- удорожание рекламы — если блогер имеет 100 000 просмотров, то сможет потребовать от заказчика больше денег, чем владельцы аккаунтов с 40 тысячами зрителей;
- повышение лояльности аудитории — к популярным профилям пользователи присматриваются чаще из-за явления социального доказательства.
А онлайн-магазины, рекламирующие товары в Тикток, могут накрутить не только просмотры, но и положительные комментарии. Это поможет создать правильное представление о бренде и продукте у потенциального покупателя.
Риски накрутки живых просмотров в Тикток
Администрация социальной сети выступает против любых нечестных способов продвижения и влияния на аналитику. Пользователи могут купить просмотры Тикток, но часто система замечает искусственную накрутку и принимает меры. Из-за этого к продвижению профиля в Тиктоке нужно подходить осознанно и сохранять чувство меры.
По нашему опыту, недорогая накрутка не принесет пользы или станет причиной блокировки, если:
- нет качественного контента, заполненной шапки профиля — хотя боты без отписок станут фолловерами, и за деньги будут смотреть ролики, это не даст пользы, если профиль не привлечет живую аудиторию. Мы рекомендуем сначала заполнить страницу, а потом приступать к раскрутке;
- превышены допустимые пределы накрутки — алгоритмы социальной сети отслеживают статистику всех аккаунтов. Если вы загрузили всего один ролик в Тикток и накручиваете 10 000 зрителей, модераторы обязательно обратят внимание. Такой дисбаланс в статистике приведет к теневому бану.
Чтобы предотвратить блокировку страницы, достаточно соблюдать меру и развивать профиль комплексно. На каждого фолловера стоит покупать не менее 2 просмотров и одного лайка. Тогда аналитика будет выглядеть естественно, а у модераторов Тикток не появятся основания, чтобы заблокировать ваш аккаунт за накрутку.
Если вы переживаете за свой профиль, закажите продвижение у нас. Мы используем автоматизированную систему для раскрутки страниц в Тикток. Ее особенность в том, что она постепенно увеличивает количество зрителей, лайков, а не мгновенно. Благодаря этому нет подозрительных скачков, которые случаются в рамках накрутки, и создается имитация живой аудитории.