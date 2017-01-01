Как накрутить просмотры в ТикТок? С SMMTouch купить просмотры в Тик Ток очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Ввести ссылку на видео и указать кол-во просмотров.

3) Произвести оплату. Накрутка просмотров начинается через 5-30 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 7 ₽ за 100 просмотров и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в Тик Ток быстро и дешево.

Зачем это нужно? Качественные просмотры в Тик Ток стали отличным инструментом для развития профиля, они показывают, насколько интересен тот или иной пост, способны добавить страничке живую активность и увеличить количество подписчиков. Чем больше видео их собирает, тем популярнее становится и сам Тик Ток-аккаунт. Продвижение бизнеса таким способом поможет быть ближе к клиентам, способствует развитию бренда и достижению таких целей: регулярный рост продаж, увеличение трафика, конверсии, привлечение лояльной или новой аудитории, уменьшение бюджета на рекламу.

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Накрутка просмотров Тикток Накрутка просмотров Тикток — это популярная услуга, которая позволяет быстро поднять пост в ТОП и увеличить охват ролика. Благодаря ей начинающие блогеры и небольшие магазины могут привлечь внимание реальных людей и создать имитацию востребованности. Если хотите добиться быстрых и качественных результатов, закажите продвижение у сервиса SMMtouch.

Сложно ли накрутить просмотры ТикТок В покупке зрителей нет ничего затруднительного. Это можно сделать с телефона за пару минут. Необходимо только заполнить несколько полей в анкете. Уже через полчаса после покупки накрутки вы заметите рост статистики. При этом видео будут смотреть не только боты, но и живые пользователи. Последние могут заинтересоваться контентом и начать следить за вами бесплатно. Накрутка просмотров Тикток происходит плавно, поэтому алгоритмы социальной сети не обнаружат неестественное продвижение. Стоит отметить, что мы работаем круглосуточно и без выходных. Вы можете заказать зрителей в любой момент.

Зачем нужна накрутка просмотров ТикТок Разработчики при создании Тикток внедрили в нее “умную ленту”. Это программный комплекс, который анализирует опубликованный контент и отбирает наиболее интересные и востребованные ролики. Их показывают на главном экране в приложении. Из-за этого популярные профили блогеров имеют больший охват аудитории, и он лучше, чем число подписчиков новых аккаунтов. Новые же аккаунты редко попадают в ленту без накрутки Тикток. Даже качественные видео сложно продвигаются, т. к. существует своеобразный замкнутый круг: нет просмотров — алгоритмы не поднимают ролик в ленте. А зрители же так и не появятся, если Тикток не покажет контент пользователям. Накрутка просмотров в Тикток поможет дешево попасть в рекомендации, чтобы видео увидела широкая аудитория. Кроме того, она решает следующие задачи: удорожание рекламы — если блогер имеет 100 000 просмотров, то сможет потребовать от заказчика больше денег, чем владельцы аккаунтов с 40 тысячами зрителей;

повышение лояльности аудитории — к популярным профилям пользователи присматриваются чаще из-за явления социального доказательства. А онлайн-магазины, рекламирующие товары в Тикток, могут накрутить не только просмотры, но и положительные комментарии. Это поможет создать правильное представление о бренде и продукте у потенциального покупателя.