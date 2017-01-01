Через сколько начинается накрутка?
Накрутка лайков и просмотров начинается через 5-30 минут после оплаты. Накрутка подписчиков начинается в течение 5-300 минут после оплаты.
Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить лайки, подписчиков и просмотры в ВКонтакте быстро и дешево.
Как это работает?
С SMMTouch заказать ракрутку в ВК очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Заполнить форму заказа.
3) Произвести оплату.
Зачем это нужно?
Качественная накрутка в ВК стала отличным инструментом для развития профиля, она помогает вывести аккаунт и публикации в топ, увеличить поведенческие факторы и конверсию страницы.
Накрутка ВК
ВКонтакте – социальная сеть, где владельцы профилей активно общаются друг с другом, вступают в сообщества, а также продвигают свои услуги, продают товары и строят бизнес. Чтобы группа ВКонтакте выглядела солиднее и привлекала новую аудиторию и покупателей, пользователи обращаются за услугой быстрой накрутки ВК.
Как сделать быструю накрутку ВК?
Лучший способ заказать безопасную накрутку ВК – обратиться за помощью к сервису SMMTouch. Сайт предлагает различные услуги по увеличению показателей под вашими постами, которые помогут продвинуть профиль в рекомендации.
От вас не требуется никаких дополнительных действий: SMMTouch проследит, чтобы активность набиралась постепенно и не привлекла к себе внимание модераторов платформы. Чтобы запустить быструю раскрутку вашего профиля ВК, вам достаточно выбрать услугу на странице SMMTouch, которая вас интересует, подобрать пакет, подходящий вам по цене, вставить ссылку на контент, профиль и оплатить услугу с телефона или ноутбука.
Первые результаты накрутки ВК вы увидите уже через несколько минут: показатели активности начнут постепенно расти в течение первых двух часов. Если вы переживаете за результат, то рекомендуем для начала приобрести самый дешевый тариф, чтобы убедиться в возможностях платформы. Мы используем только безопасные методы набора активности, поэтому ваш аккаунт не подпадает под санкции социальной сети.
Подобными сервисами пользуются сообщества, которые не хотят тратить полгода на онлайн-продвижение. Ведь в группы с нулевым количеством подписчиков, лайков, активностей вступают неохотно. Главное – выбрать надежный сервис, который не только делает накрутку ВК без заданий, но и не позволит попасть вашему аккаунту в бан. SMMTouch как раз является таким ресурсом.
В чём смысл накрутки ВК онлайн, и когда ее стоит заказать?
Накрутка ВК помогает не только создать образ успешного сообщества, страницы, но и повысить вовлеченность реальных пользователей ВКонтакте. При этом вы можете накрутить тот показатель, который необходим для успеха именно вашего профиля: подписчики, лайки, просмотры, репосты. В активный профиль с большой аудиторией будут охотнее вступать новые живые пользователи, а это значит, что вы сможете недорого собрать свою целевую аудиторию.
Накрутку ВК заказывают в следующих целях:
- чтобы набрать первых 1000 подписчиков – так группа не будет казаться пустой;
- стать привлекательным аккаунтом для рекламодателей, и зарабатывать на размещении рекламы;
- попасть в топ рекомендаций платформы, чтобы целевая аудитория обратила внимание на профиль.
Качественная накрутка ВК помогает легче продвигать имеющийся аккаунт. Однако для устойчивого результата нужно работать и с самим контентом: если вы публикуете неинтересные посты, материалы, то реальные люди не задержатся в вашей группе.
Кроме того, обратите внимание на сервис, к которому вы приходите за данной услугой. Бесплатные сайты чаще всего предлагают накручивать ботов – в этом случае возрастают риски попасть в теневой бан платформы, если алгоритмы заметят искусственное завышение показателей. Чтобы не ухудшить статистику аккаунта, рекомендуем накручивать активность платно на проверенных ресурсах.
Проблемы, с которыми сталкиваются при бесплатной накрутке ВКонтакте?
Пользователи, желающие получить быструю накрутку ВК бесплатно, обращаются к сомнительным сервисам в надежде сэкономить. Такой подход может привести к следующим проблемам:
- Полная блокировка аккаунта. За явное накручивание алгоритмы социальной сети блокируют сообщество или отправляют его профиль в теневой бан.
- Не получится преодолеть определенной отметки. Если пользователь будет предлагать взаимный обмен активностями, то ему придется подписаться на большое количество групп. ВКонтакте ставит ограничение – один человек может быть подписан не более, чем на 5000 сообществ.
- Списание искусственных подписчиков. Если алгоритмы заметят подозрительную активность, то могут автоматически убрать «накрученных ботов».
Если вы хотите избежать этих проблем и получить накрутку ВК без отписок и без заданий, то обращайтесь к сервису SMMTouch.