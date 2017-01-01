Через сколько начинается накрутка?
Накрутка лайков начинается через 30-60 минут после оплаты. Накрутка подписчиков начинается в течение 30-300 минут после оплаты. Накрутка просмотров в ютуб начинается в течение нескольких часов после оплаты.
Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить лайки, подписчиков и просмотры в Ютуб быстро и дешево.
Как это работает?
С SMMTouch заказать накрутку в Ютуб очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Заполнить форму заказа.
3) Произвести оплату.
5 причин заказать накрутку у нас:
1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать лайки в два клика.
2) Более 3 лет на рынке.
3) Отличное соотношение цена/качество.
4) Гарантия от бана и списаний.
5) Быстрый запуск.
Зачем это нужно?
Качественная накрутка в Ютуб стала отличным инструментом для развития аккаунта, она помогает вывести видео в топ и увеличить поведенческие факторы.
Накрутка YouTube
Начинающему блогеру сложно привлечь реальных людей и поднять процент вовлеченности в своем профиле из-за большой конкуренции на платформе. Накрутка YouTube поможет продвинуть посты в ТОП, чтобы видео попало на главную страницу, и его увидели люди, не подписанные на канал. Благодаря качественному продвижению с помощью SMMTouch уже в первый месяц вы соберете 3–4 тысячи пользователей и появится возможность зарабатывать на рекламе.
Сложно ли купить накрутку YouTube
Чтобы заказать платную накрутку YouTube с телефона, потребуется меньше 5 минут. Нужно только указать ссылку на сайте SMMTouch, настроить задание и оплатить.
Платная накрутка YouTube канала происходит без вашего участия. После подтверждения оплаты мы сразу же приступим к работе. Это время вы можете потратить на съемку новых видео, разработку контента или общение с фолловерами. А всю рутину мы возьмем на себя.
Для чего нужна раскрутка YouTube
Живая накрутка YouTube каналов поможет достичь 3 главные цели:
- привлечение живой аудитории — пользователи лучше относятся к уже популярным профилям, из-за чего обычно рост базы фолловеров ускоряется после достижения порога в 10–20 тысяч. Недорогая раскрутка поможет создать иллюзию востребованности;
- продвижение в ТОП — просмотры, лайки, комментарии и количество подписчиков являются ключевыми факторами ранжирования видеохостинга. Если аккаунт популярен, то его контент будет часто появляться на главной странице;
- монетизация — рекламный сервис Adsense платит деньги только блогерам с 1000 подписчиками и 4000 часами просмотров в YouTube. Накрутка поможет быстро достичь этой отметки. Продвижение происходит без отписок, поэтому купленная аудитория не исчезнет через 2–3 дня после раскрутки, а монетизация не прекратится.
Достигнув одну из целей, вы быстро окупите вложения в накрутку. Потраченные сегодня 500–1000 рублей в будущем позволят зарабатывать от 2000 в день на рекламе AdSense. А собрав 100 000+ подписчиков, вы начнете получать предложения от компаний публиковать интеграции за 10 000+ рублей.
Могут ли забанить, если накрутить YouTube
YouTube не блокирует канал при первом обнаружении накрутки. За нечестные методы продвижения администрация сначала присылает уведомление. В первый раз сервис не ограничивает доступ к аккаунту и не лишает монетизации. А при повторной раскрутке он заблокирует возможности:
- добавлять новые ролики;
- создавать значки;
- управлять плей-листами.
В течение 90 дней канал будет иметь предупреждение за накрутку. Если Youtube снова заметит нелегальное продвижение, то заблокирует публикацию контента на 2 недели. А в третий раз — удалит аккаунт без возможности восстановить его.
Как правильно раскрутить канал
Дешевая накрутка YouTube — простой способ быстро получить хорошую статистику, однако имеет ряд рисков. От них легко избавиться, если соблюдать несколько простых правил. Аккаунты в основном проверяет автоматическая система, и ее можно обмануть.
Она отслеживает любые изменения в статистике профилей, особенно новых, и сопоставляет результаты с аналитикой других каналов. Если обнаружен подозрительный скачок, за работу принимаются модераторы. Они посмотрят подписчиков, комментарии и т. д. и отправят уведомление.
Чтобы предотвратить обнаружение раскрутки, нужно избегать нескольких триггеров, на которые реагируют алгоритмы YouTube. Среди них:
- ненормально быстрый прирост фолловеров — молодой канал не может привлечь более 50 человек в сутки. Новички на YouTube часто заказывают накрутку на 200–1000 подписчиков в день, из-за чего их банят;
- непропорциональная аналитика — если профиль имеет много фолловеров или лайков, но нет комментариев, то система обязательно обратит внимание. Вместо концентрации на чем-то одном лучше развивать канал комплексно. Нужна раскрутка всех параметров на YouTubе;
- скачки аналитики — иногда модераторы очищают хостинг от ботов, из-за чего количество фолловеров может резко упасть. Если процент купленных аккаунтов слишком большой, на инфографике в личном кабинете вы будете иногда наблюдать “провалы” количества фолловеров.
Также рекомендуем не пользоваться услугами сразу нескольких сервисов накрутки. SMMTouch имеет достаточно ресурсов для достижения 3 ключевых целей продвижения. А “перекручивать” статистику нельзя, поскольку это может только привести к бану аккаунта.