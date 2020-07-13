7 основных ошибок при продвижении аккаунта в Instagram

Если Вы решили заниматься самостоятельным продвижением страницы в Instagram, Вам стоит запастись терпением, так как это занятие отнимет немало времени и сил. Существуют самые распространенные ошибки, которые мешают начинающим блогерам занять желаемые позиции в выдаче социальной сети. Избежав их, Вы сможете раскрутить свой профиль, набрав желаемое количество подписчиков, лайков и комментариев.





Что мешает эффективному продвижению в Instagram





Если Вы завели аккаунт в коммерческих целях, а не просто для общения с друзьями и знакомыми, Вам необходимо набрать достаточное количество подписчиков, чтобы предлагать свой товар, услуги или зарабатывать на рекламе. При продвижении страницы, стоит избегать таких ошибок:

Накрутка некачественной аудитории – большое число ботов в подписчиках не обеспечит Вас целевой аудиторией и будет негативно воспринято алгоритмами социальной сети, поэтому не стоит доверяться первой попавшейся компании и закупать роботов в фолловеры в промышленных количествах. Ожидание большого числа подписчиков ниоткуда – не стоит думать, что как только Вы заведете аккаунт, разместите первые пару постов, на Вас со всех сторон начнут подписываться пользователи, проставляя лайки, оставляя комментарии и покупая Ваш товар. Такого не будет, продвижение профиля – долгая, кропотливая работа, и к этому надо быть готовым. Хаотичное применение хештегов. Тэги представляют собой эффективный инструмент раскрутки при условии их грамотного применения, разберитесь, какие слова-метки по Вашей тематике низко- и высокочастотные и прописывайте по 5-7 штук под каждым постов, меняя их набор. Отсутствие средств на достаточную рекламу и нежелание прикладывать максимум усилий для самостоятельного продвижения. В итоге Вы хватаетесь за все подряд, но ничего не доводите до конца, вследствие чего желаемый результат достигнут не будет. Копирование чужого контента – если Вы размещаете в своих постах материалы с других аккаунтов, алгоритмы Инстаграм будут игнорировать Вашу страницу, и она не займет желаемые позиции в выдаче. Сотрудничество с недобросовестным SMM-щиком не только не поможет, а и навредит Вашему профилю. Отсутствие интересных информационных постов – если Вы публикуете только информацию о товаре, подписчикам очень быстро надоест просматривать Вашу ленту.





Приложив максимум усилий, чтобы избежать перечисленных ошибок, Вы увеличите свои шансы на успешное продвижение аккаунта в Инстаграм. Если Вы не хотите заниматься раскруткой самостоятельно, всегда можно воспользоваться услугами нашего сайта и получить требуемое количество подписчиков, лайков и просмотров быстро, безопасно и по привлекательной цене.





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