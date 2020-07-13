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На количество просмотров и лайков в Инстаграм * влияет не только качество публикаций, хотя оно, несомненно, остается решающим моментом, а и время, в которое они размещаются. Лента социальной сети работает, ориентируясь на интересы пользователей. Алгоритм определяет, насколько интересен для Вас пост, учитывая Вашу реакцию на публикации данного аккаунта и похожих страниц. Но, несмотря на этот момент, время размещения постов также остается не последним фактором, на который стоит обращать внимание.

когда публиковать посты в Инстаграм *


Оптимальное время для публикаций


При выборе времени для выкладывания поста стоит понимать, для кого он в первую очередь предназначен. Если это контент для школьников и студентов, стоит разместить его в течение дня, так как Ваша аудитория наверняка заходить в Инстаграм * несколько раз в сутки, преимущественно в обед и позже: на переменах, после пар или уроков. Если Ваши публикации рассчитаны на более взрослых, работающих пользователей, то лучше выложить их в социальную сеть утром или вечером, так как днем Ваши подписчики заняты более важными делами, чем листание ленты в Instagram *. Если Вы, например, предлагаете товары для молодых мам, то вероятнее всего увидеть Ваш пост они смогут днем, пока их малыш будет спать, а у них появится пару минут на социальные сети.

Также некоторые исследования показали, что лучше всего выкладывать посты в различное время, в зависимости от дня недели. Наиболее приемлемым временем признан промежуток с 17.00 до 21.00, а днем недели – среда.


Что и когда постить


Публикуя посты, стоит учитывать текущий день недели:


  1. Понедельник. Для многих это достаточно сложный и загруженный день недели, поэтому Ваши публикации должны быть яркими и мотивирующими. Не стоит перегружать их серьезной информацией, так как большинству пользователей будет не до нее.
  2. Вторник. Отличный день для блогов и аккаунтов, занимающихся продвижениям товаров и услуг. Пользователи уже отошли от выходных и пережили понедельник, и теперь готовы воспринимать информацию о продукции или прочих предложениях. В этот день можно проводить статистику и вносить нововведения.
  3. Среда хорошо подходит для освещения какого-либо события. Если Вы достигли каких-либо достижений в своей отрасли, прошла выставка, презентация, конкурс, соревнования и прочее, можно написать об этом мероприятии, поделившись с подписчиками опытом, прикрепив лучшие фотографии с события.
  4. Четверг. Как показывает практика, это удачный день для постов про спорт. Даже если тематика Вашего аккаунта направлена в другую сторону, можно как-нибудь привязать Вашу продукцию к публикации о здоровом образе жизни и активном времяпровождении.
  5. Пятница. В завершении недели большинство пользователей одной рукой подчищают хвосты, а второй обзванивают бары в надежде забронировать столик, поэтому грузить их особо не стоит, вполне подойдет легкий пост увеселительного характера.
  6. Выходные. В субботу и воскресенье можно написать парочку интересных, цепляющих постов, содержащих не слишком серьезную, но запоминающуюся информацию.


Время публикаций – немаловажный, но не основной фактор популярности Вашего аккаунта. Если Вы хотите раскрутить свою страницу в Инстаграм * быстро и безопасно, обращайтесь в нашу компанию. Мы гарантируем высокое качество аудитории и выгодные цены на все услуги.


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