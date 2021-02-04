Активные кнопки в Инстаграм: для чего они нужны?

Если походить по страницам других пользователей в Инстаграм, то можно заметить, что у некоторых в профиле есть специальная кнопка или даже несколько. Это дополнительные функции, которые значительно упрощают связь, дают возможность скоро просмотреть контакты и адрес. Что это за кнопки и для чего они?

Кнопки в Instagram

Новые кнопки – весьма удобная опция. Если собираетесь применить аккаунт не для развлечения, а для продвижения бизнеса, то этим стоит воспользоваться. Это существенно облегчит взаимодействие, поможет быстрее раскрутить профиль. При помощи нажатия одной метки можно мгновенно связаться с предлагающим услугу или товар, отправить заявку, заказать, купить и т.д.

Настройка таких кнопок не представляет сложности. С этим может справиться любой. Важно просто следовать инструкции.

Функция скорого доступа важна для коммерческих профилей. Чтобы воспользоваться всеми возможными клавишами в Сети, следует настроить коммерческий профиль. Потом можно использовать расширенный функционал платформы.

Обычно юзеры делают активными такие кнопки:

промоакцию и статистику;

возможность редактировать страницу;

клавиши действия для контактов;

касающиеся подписки и т.д.

Как это работает? Едва пользователь кликает на кнопку «подписаться», он сразу попадает на перечень фолловеров на страничке. Когда нажимается кнопка «Контакты», то на дисплее высвечивается телефон, опция звонка или отправки СМС-сообщения. За пару секунд потенциальный клиент может отыскать в аккаунте все нужные данные. Это удобно.





Почему кнопки нужны?

Важное условие успеха в такой социальной сети, как Instagram, – это доступность информации и скорость ее получения. Продвигаются и популяризуются те магазины, где у пользователя есть возможность приобрести товары или заказать услуги за несколько минут. То же самое касается уточнения или получения полноценной консультации и т.д. Кнопки, находящиеся в шапке профиля, гарантируют скорость выполнения нужных действий. Хотите продвижения и популяризации аккаунта? Попытайтесь максимально использовать весь функционал платформы, задействовать полезные опции.

Первое, что следует сделать, – это добавить кнопку «действие». Она поможет пользователям проявить активность:

заказать товар;

записаться на процедуру;

забронировать столик;

купить билет.

Конечно, это не весь список, обозначающий «полезность» данных кнопок. Ччтобы увидеть все возможности коммерческого профиля, нужно зайти в настройки в приложении Инстаграм, кликнуть на горизонтальные точки в углу справа вверху и выбрать категорию перехода в бизнес-аккаунт. Откроются все возможности коммерческой страницы, благодаря чему можно настраивать нужные кнопки, а начинать стоит, как мы уже упоминали с кнопки «действие».

Создание кнопки:

· войте в свой профиль;

выбрать команду редактуры страницы;

найти в информационном разделе опцию «способы связи».

выполнить команду «добавить клавишу действия».

определитесь, какой призыв необходим;

нажмите «отправить».

Если какая-то из опций не нужна, можно быстро ее удалить.

Быстрый старт странице обеспечат кнопки перехода, быстрой связи, открытия аккаунта и другие. Это наиболее распространенные опции, которыми пользуются всегда, они интересны большинству клиентов и подписчиков. Так вы приведете все основные, самые частые действия в одно действие (нажатие). Это привлечет на канал новых подписчиков и улучшит взаимодействие, позволит раскрутить страницу в сжатые сроки. Дайте потенциальным покупателям возможность быстро отыскать и сделать то, что им интересно, и они перейдут в категорию постоянных покупателей.

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