Чаты активности в Инстаграм *: инструкция по применению

С тех пор, как Instagram * перешел под управление Цукерберга, его алгоритм с каждым обновлением становится всё менее дружелюбным к пользователям, которые не платят за продвижение. Чтобы стать популярным за счет только контента в этой социальной сети нужно быть настоящим гением. Что же делать обычным пользователям, желающим получить свою дозу популярности или продвинуть товар? Сегодня поговорим об этом.

Несмотря на имеющиеся сложности с органическим приростом подписчиков, охвата и реакций в Instagram *, ещё остались недорогие или вообще бесплатные способы продвижения, позволяющие минимизировать затраты на раскрутку и получить хороший результат. Один из таких методов продвижения — это чаты активности.

Чаты активности существуют как внутри самого Инстаграма *, так и на других платформах. Самая популярная из них — это Telegram.

Механика простая: необходимо найти чат активности, вступить в него и начать выполнять задания. Самые популярные задания — поставить лайк, подписаться, откомментировать. Реже накручивают просмотры — на видео или сторис.

Многие чаты внутри Instagram * раскручиваются самостоятельно, рассылая приглашения пользователям. Вы можете откликнуться на одно из них или найти чат по рекомендации. Также страницы в Instagram * устраивают так называемые лайк-таймы. Они представляют собой одиночные посты, в комментариях под которыми собираются все, кому нужна помощь в продвижении. Оставляете свою просьбу в комментарии и проходите по всем товарищам по несчастью, отметившимся под постом.

Широкую распространенность чаты активности получили в Телеграме. Как правило, новому пользователю разрешается только участвовать в активности для других участников чата. После определенного количества действий можно кидать в чат и свои посты с просьбой лайкнуть или откомментировать.

Обратите внимание на то, что соцсеть пристально следит за всякого рода накрутками. Поэтому не делайте это часто и следите за тем, чтобы количество лайков под постами не превышало 20% от числа подписчиков. Иначе Инстаграм * может заподозрить неладное и заморозить страницу.

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