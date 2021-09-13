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Вожделенная синяя галочка, о которой мечтают все, кто набрал мало-мальскую аудиторию в социальных сетях… Теперь получить её ещё сложнее. Рассказываем, какие изменения внес Facebook *, и почему для галочки в Instagram * теперь не достаточно иметь огромную армию фанатов на платформе. 

Процесс верификации аккаунта в социальной сети  —  это ватерлиния для любого уважающего себя блогера. Вчера ты был никому неизвестный парень с района, а сегодня напротив твоего имени красуется галочка, подтверждающая, что ты что-то да значишь… В этом году Фейсбук * плотно поработал над своей программой верификации и внёс ряд изменений. Теперь требования для тех, кто хочется получить заветный бейджик в Инстаграм *, выглядят так:

Instagram * объяснил, как работает верификация в сети


  • Ваш профиль должен представлять реально существующего человека или организацию. Также верифицировать можно профиль домашнего животного или вымышленного персонажа. 
  • Тот, для кого создан профиль, должен быть известной персоной. 
  • Профиль должен быть уникальным, он не может существовать за счет чужого контента. 
  • Учетная запись может быть только в единственном числе, при этом у одной компании может быть несколько профилей, если они отличаются по языку и стране. 
  • Для верификации профиль должен содержать краткую запись в био, хотя бы одно фото и аватарку. 

Подавая заявку на верификацию, пользователь должен быть готов к тому, что модераторы будут смотреть не только на эти параметры, они также проверят, есть ли о человеке, домашнем животном или организации какая-либо информация в новостях, рекламе, сторонних публикациях. Для облегчения «венитисерчинга» при проверке можно отправить ссылки на 5 публикаций с упоминанием публичного лица или компании. 

Так как аккаунты популярных людей часто становятся объектами пристального внимания хакеров, социальная сеть не допускает к верификации аккаунту, у которых не подключена двухфакторная аутентификация. 

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

#Instagram *

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