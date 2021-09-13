Instagram * объяснил, как работает верификация в сети

Вожделенная синяя галочка, о которой мечтают все, кто набрал мало-мальскую аудиторию в социальных сетях… Теперь получить её ещё сложнее. Рассказываем, какие изменения внес Facebook *, и почему для галочки в Instagram * теперь не достаточно иметь огромную армию фанатов на платформе.

Процесс верификации аккаунта в социальной сети — это ватерлиния для любого уважающего себя блогера. Вчера ты был никому неизвестный парень с района, а сегодня напротив твоего имени красуется галочка, подтверждающая, что ты что-то да значишь… В этом году Фейсбук * плотно поработал над своей программой верификации и внёс ряд изменений. Теперь требования для тех, кто хочется получить заветный бейджик в Инстаграм *, выглядят так:





Ваш профиль должен представлять реально существующего человека или организацию. Также верифицировать можно профиль домашнего животного или вымышленного персонажа.

Тот, для кого создан профиль, должен быть известной персоной.

Профиль должен быть уникальным, он не может существовать за счет чужого контента.

Учетная запись может быть только в единственном числе, при этом у одной компании может быть несколько профилей, если они отличаются по языку и стране.

Для верификации профиль должен содержать краткую запись в био, хотя бы одно фото и аватарку.

Подавая заявку на верификацию, пользователь должен быть готов к тому, что модераторы будут смотреть не только на эти параметры, они также проверят, есть ли о человеке, домашнем животном или организации какая-либо информация в новостях, рекламе, сторонних публикациях. Для облегчения «венитисерчинга» при проверке можно отправить ссылки на 5 публикаций с упоминанием публичного лица или компании.

Так как аккаунты популярных людей часто становятся объектами пристального внимания хакеров, социальная сеть не допускает к верификации аккаунту, у которых не подключена двухфакторная аутентификация.

Сделайте первый шаг к популярности и закажите подписчиков у компании SMMTouch. С помощью умного сервиса можно заказать также накрутку просмотров в Instagram *, лайки и комментарии. Все они будут сделаны живыми пользователями, с соблюдением всех требований Инстаграма *. Гарантированный результат при минимальных вложениях!

Мы также рекомендуем статью к прочтению: Как эффективно общаться с клиентами в директе Инстаграм *?















