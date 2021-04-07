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Pro-аккаунт или профессиональный аккаунт – это специальный профиль для блогеров и бизнеса вроде деловой страницы в Insta. Он дает возможность:

  • увеличить популярность без вложений;
  • подобрать категорию страницы;
  • смотреть статистику по профилю (количество просмотров, число фолловеров и т.д.);
  • запускать рекламу.

Это отличное решение, если есть желание получать доход на данной платформе или заняться продвижением бизнеса.

PRO-аккаунт в ТикТок

Как подсоединить профиль Pro: инструкция

1.     Прежде всего, следует открыть основную страницу аккаунта и зайти в настройки, нажать на три точки в углу справа.

2.     Должно открыться меню, где следует выбрать категорию «Мой профиль».

3.     Следует пролистать вниз и кликнуть на категорию «переключиться на Про-аккаунт». Должны появиться дополнительные данные.

4.     Затем необходимо выбрать категорию профиля. Верный выбор категории даст социальной сети возможность отображать публикации той аудитории, которая больше всего в этом заинтересована.

5.     Затем следует ввести номер телефона и подтвердить его по сообщению.

Если же нужно будет возвратиться к личному профилю, то нужно кликнуть на пункт «возвратить личный профиль». В случае перехода на аккаунт Pro в профильных настройках появится раздел аналитики. Информацию можно смотреть как по отдельным публикациям, так и по всему профилю.

По всему профилю можно проанализировать:

  • обзор: просмотры роликов, просмотры профиля, есть возможность просмотреть срезы на неделю или почти на месяц;
  • содержание постов: публикации с видео и известные ролики, здесь можно увидеть нужные данные за одну неделю;
  • подписчики: их число, пол, откуда выходят в приложение.

Статистика по отдельным роликам:

  • общее время, потраченное на просмотр;
  • непосредственно число просмотров;
  • усредненное время просмотра;
  • откуда пришло в ленту (подписки, рекомендации, хэштег);
  • география зрителей.

В Про-аккаунте можно при необходимости настроить конфиденциальность:

1.     Приватный профиль. Посты будут видеть только одобренные подписчики.

2.     Можно разрешить пользователям находить страницу. Для этого следует поставить переключатель во включенное положение, если требуется, чтобы профиль отображался в поисках сети.

3.     Можно настроить по отдельности, кто будет видеть ролики, комментарии, отправлять сообщения.

Профиль Pro нужен, чтобы продвигать свой бизнес или если в ближайшее время собираетесь получать стабильный доход со страницы.

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