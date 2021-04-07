Что дает PRO-аккаунт в ТикТок?

Pro-аккаунт или профессиональный аккаунт – это специальный профиль для блогеров и бизнеса вроде деловой страницы в Insta. Он дает возможность:

увеличить популярность без вложений;

подобрать категорию страницы;

смотреть статистику по профилю (количество просмотров, число фолловеров и т.д.);

запускать рекламу.

Это отличное решение, если есть желание получать доход на данной платформе или заняться продвижением бизнеса.

Как подсоединить профиль Pro: инструкция

1. Прежде всего, следует открыть основную страницу аккаунта и зайти в настройки, нажать на три точки в углу справа.

2. Должно открыться меню, где следует выбрать категорию «Мой профиль».

3. Следует пролистать вниз и кликнуть на категорию «переключиться на Про-аккаунт». Должны появиться дополнительные данные.

4. Затем необходимо выбрать категорию профиля. Верный выбор категории даст социальной сети возможность отображать публикации той аудитории, которая больше всего в этом заинтересована.

5. Затем следует ввести номер телефона и подтвердить его по сообщению.

Если же нужно будет возвратиться к личному профилю, то нужно кликнуть на пункт «возвратить личный профиль». В случае перехода на аккаунт Pro в профильных настройках появится раздел аналитики. Информацию можно смотреть как по отдельным публикациям, так и по всему профилю.

По всему профилю можно проанализировать:

обзор: просмотры роликов, просмотры профиля, есть возможность просмотреть срезы на неделю или почти на месяц;

содержание постов: публикации с видео и известные ролики, здесь можно увидеть нужные данные за одну неделю;

подписчики: их число, пол, откуда выходят в приложение.

Статистика по отдельным роликам:

общее время, потраченное на просмотр;

непосредственно число просмотров;

усредненное время просмотра;

откуда пришло в ленту (подписки, рекомендации, хэштег);

география зрителей.

В Про-аккаунте можно при необходимости настроить конфиденциальность:

1. Приватный профиль. Посты будут видеть только одобренные подписчики.

2. Можно разрешить пользователям находить страницу. Для этого следует поставить переключатель во включенное положение, если требуется, чтобы профиль отображался в поисках сети.

3. Можно настроить по отдельности, кто будет видеть ролики, комментарии, отправлять сообщения.

Профиль Pro нужен, чтобы продвигать свой бизнес или если в ближайшее время собираетесь получать стабильный доход со страницы.

Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию, мы поможем накрутить репосты в ТикТок.





Также рекомендуем: Фотокабина в Insta: обновленный режим создания историй



