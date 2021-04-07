PRO-аккаунт в ТикТок

Pro-аккаунт или профессиональный аккаунт – это специальный профиль для блогеров и бизнеса вроде деловой страницы в Insta. Он дает возможность:
Это отличное решение, если есть желание получать доход на данной платформе или заняться продвижением бизнеса.
1. Прежде всего, следует открыть основную страницу аккаунта и зайти в настройки, нажать на три точки в углу справа.
2. Должно открыться меню, где следует выбрать категорию «Мой профиль».
3. Следует пролистать вниз и кликнуть на категорию «переключиться на Про-аккаунт». Должны появиться дополнительные данные.
4. Затем необходимо выбрать категорию профиля. Верный выбор категории даст социальной сети возможность отображать публикации той аудитории, которая больше всего в этом заинтересована.
5. Затем следует ввести номер телефона и подтвердить его по сообщению.
Если же нужно будет возвратиться к личному профилю, то нужно кликнуть на пункт «возвратить личный профиль». В случае перехода на аккаунт Pro в профильных настройках появится раздел аналитики. Информацию можно смотреть как по отдельным публикациям, так и по всему профилю.
По всему профилю можно проанализировать:
Статистика по отдельным роликам:
В Про-аккаунте можно при необходимости настроить конфиденциальность:
1. Приватный профиль. Посты будут видеть только одобренные подписчики.
2. Можно разрешить пользователям находить страницу. Для этого следует поставить переключатель во включенное положение, если требуется, чтобы профиль отображался в поисках сети.
3. Можно настроить по отдельности, кто будет видеть ролики, комментарии, отправлять сообщения.
Профиль Pro нужен, чтобы продвигать свой бизнес или если в ближайшее время собираетесь получать стабильный доход со страницы.
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