Что делать, если крадут фотографии в Инстаграм?

Воровство постов, фотографий и текстов в Интернете – довольно-таки частое явление. Что под этим понимается? Таким явлением считается полное или частичное копирование публикаций без указания авторства. То есть пользователь выкладывает, к примеру, абсолютно уникальное изображение, а потом находит его на чужом профиле. Краденый контент может существенно навредить деловой и коммерческой деятельности:

1. Клиентов могут переманить конкуренты, но из-за краденых изображений и текста потенциальные покупатели «повелись» на другой профиль, и автор контента потерял прибыль.

2. Клиент получил товар плохого качества, но обвинения посыпались на автора контента. Очень многие торговые марки страдают от того, что кто-то разместил у себя чужие фотографии, но произвел некачественный продукт, а оригинальный бренд потерял в репутации.

3. Потребитель вообще не получил товар. Часто изображения берут мошенники, которые не то, что производят продукт ненадлежащего качества, а вообще ничего не производят и обманывают покупателя.

4. Некоторые думают, что сам создатель оригинального контента и крадет фото. Возникает путаница.

Как бороться с воровством?

1. Нужно написать пользователю страницы, где обнаружено скопированное фото и попросить удалить контент или поставить отметку со ссылкой на источник. Кроме того, есть вариант отметить контент как брендированный. Иногда люди просто не знают автора, поэтому не могут тегнуть создателя публикации. Но в большинстве случаев контент берется сознательно, и нарушители не хотят идти на контакт.

2. Можно подать жалобу в социальную сеть. Это стоит делать после того как предыдущий пункт потерпел неудачу. Когда жалоба будет удовлетворена, Инстаграм сам уберет чужой контент со страницы.

3. Подать в суд. Но это часто бесперспективно, если не удалось доказать, что понесены реальные убытки от воровства публикации.

4. Некоторые дополнительные инструменты защищают выложенный контент.

Вообще в Инстаграм посты достаточно защищены: фотографии нельзя скачать, только сделать скрин. Оптимально ставить тег фотографа, вставлять в текст теги и название своего бренда.

Данные советы подходят не только для бизнес-аккаунтов, но и для личных профилей. Подать жалобу в социальные сети – наиболее разумный вариант, что, как правило, и делают владельцы аккаунтов, которые столкнулись с воровством контента.

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