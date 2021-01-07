Что написать в тексте под видео в TikTok, чтобы зацепить аудиторию?

Описание под видео в ТикТок очень важно. С помощью правильного описания можно заинтересовать пользователей. Вот несколько хитростей, которые уже взяты на вооружение известными блогерами:

1. Возможно привлечение одним словом. Если описание начинается со слова «Несчастный» или, наоборот, «Счастливый», то пользователь захочет узнать, о ком идет речь и почему.

2. Вопрос по содержанию. Создатель видео мотивирует смотреть ролик, чтобы дать ответ на вопрос.

3. Есть еще вопрос по теме ролика. Разница с прошлым вариантом состоит в том, что, если задать вопрос по контенту, это сподвигнет посмотреть видео, а если задать вопрос по теме, это мотивирует написать ответ в комментариях. Можно сочетать оба варианта, например, если ролик на спортивную тему: «Посмотри, сколько раз я сделал приседания. И напиши ниже, сколько приседаний сможешь сделать сам».





4. Интригующее описание, из которого невозможно сделать какой-либо вывод, пока не посмотришь ролик.

5. Некоторые блогеры используют незамысловатую фишку: «Если кого-то пропустил, пишите в комментариях». Например, автор ролика описывает характеры героев из сериала и кого-то специально пропускает, желательно пропустить всеобщего фаворита для создания большего ажиотажа. Пользователи обязательно укажут, кого не назвали в ролике. Это можно повторять с чем и кем угодно.

6. Можно снять ролик на любую ситуацию, которая, как в жизни. Это может быть случай, знакомый практически всем, так сказать универсальный. Или специально снятая ситуация из серии «Студенты поймут», «Рыбаки поймут», «Владельцам кошек знакомо» и т.д. Среди подписчиков в любом случае отыщется тот, кому знакома данная ситуация, он точно посмотрит и отпишется в стиле «Жиза», «100%» и т.д. Такие ролики здорово поднимают число просмотров и рейтинг страницы.

7. Можно подписать под видео, что вы лайкнете чужой ролик за подписку. Вот так напрямую сказать, что вам надо от аудитории и что вы готовы сделать ради нее.

8. Задайте вопрос, в какое время пользователи просматривают видео? В описании к нему обязательно укажите время выкладки, например, 18.33. И спросите подписчиков, когда они посмотрели ваше видео. Так можно узнать еще, насколько другие люди заинтересованы в вашей странице: понять, сразу ли после уведомления фолловеры откладывают дела и смотрят видео или позже, когда появляется свободное время.

9. Если снимаете несколько роликов, которые объединены одной темой, спросите подписчиков в описании к ролику, на какие темы еще нужно снимать видео, что было бы интересно посмотреть. Вам еще и бесплатно новых идей накидают.

10. Покажите мастер-класс или опробуйте редкую фишку в ТикТок. Подпишите: «Так работает это». Зрители захотят увидеть эффект в действии.

11. Узнайте, кто сейчас в тренде и попробуйте скопировать образ. В описании можно спросить: «Кто лучше копия или оригинал?». Зачастую копии очень круто выглядят. Если постараться, можно выиграть этот баттл.

Используйте такие фишки, чтобы вывести пользователей на общение.

А если хотите увеличить посещаемость и популярность страницы, повысить число подписчиков, обращайтесь в нашу компанию. Мы поможем накрутить просмотры в ТикТок.





Также рекомендуем - Формат и загрузка IGTV видео в Instagram







