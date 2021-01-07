IGTV – это Инстаграм * TV, раздел и одноименное приложение, полностью синхронизирующееся со страницей. Он необходим, чтобы записывать и публиковать длинные видео в вертикальном формате. IGTV можно сравнить с особенным видеохостингом, что работает, как Ютуб, только в Инстаграм *. Инстаграм * ТВ действительно похож на телевизор, но с существенным отличием: в приложении проигрываются видео, отобранным специально для пользователя. Это в числе прочего отличает Insta от Ютуб, где следует определиться с тем, что сейчас посмотреть.
Итак, IGTV включает четыре главных раздела:
Вместе с тем нет необходимости в обязательном порядке заходить в приложение IGTV. Просматривать ролики можно непосредственно через приложение Инстаграм *, нажав на нужную иконку. В версии сайта предлагается возможность открыть ролик на полный экран. IGTV полноценно синхронизируется с аккаунтом в соцсети. Вы будете подписаны на каналы всех юзеров, что и в Инста. Если отписываетесь от кого-то в приложении, то это происходит и в основном аккаунте. Сегодня в IGTV реклама отсутствует. Однако в дальнейшем создатели планируют ввести систему наград для юзеров за выкладываемые посты. Есть вероятность, что данное новшество будет базироваться на рекламе.
IGTV – это полноценно изолированный раздел в Instagram *. У него есть свои требования к публикации. Критерии видео такие:
К каждому видео можно подобрать обложку, но изображение, которое станет «лицом» ролика, нужно подбирать тщательно, потому что на данный момент пока отсутствует функция редактирования обложки. Создать канал можно в мобильном приложении IGTV или Инстаграм *.
Как загрузить видео? Для загрузки готового видео можно воспользоваться компьютером, мобильным телефоном или отложенной публикацией. Соответственно на смартфоне видео загружается через приложение Инстаграм * или IGTV, а через компьютер, нужно открыть сайт Инстаграм * и авторизоваться в своем профиле. По сравнению со сторис видео IGTV дает возможность выкладывать более содержательные ролики, поскольку их продолжительность увеличена. Тем не менее, на данный момент пока в такой формат вкладываются не слишком сильно. Возможно, это связано с тем, что IGTV – относительно новая опция.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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