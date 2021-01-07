Что нужно для прямого эфира в Инстаграм?

Коммуницировать со своей целевой аудиторией получается не просто в личных сообщениях, но и применяя трансляции. Прямой эфир в Insta – превосходная возможность проявить себя, показать торговую марку, свой продукт, пообщаться с фолловерами, ответить на их комментарии, отобразить в камере обстановку вокруг, делиться впечатлениями.

Выход в эфир в Инста представляет собой онлайн-трансляцию, с помощью какой можно рассказывать об актуальных событиях и мероприятиях. Здесь все устроено достаточно просто: вы приступаете к записи живой трансляции, ее начинают просматривать фолловеры, вы коммуницируете с ними, отвечаете на вопросы. Впервые в Инста опция прямого эфира появилась в 2017 году. С того времени она много дополнялась и изменялась, однако главная идея не меняется – можно коммуницировать с фолловерами непосредственно и отображать жизнь не только на фотографиях, а показывать ее такой, какой она есть непосредственно в настоящее время. Прямой эфир отборажает блогера реальным, что называется «трушным», отображает ту обстановку, что есть на данный момент. Опция доступна абсолютно всем без исключения, не нужно никакой инсталляции специфического софта. Все, что потребуется – это телефон и мобильный софт Инстаграм.

Подготовка к прямому эфиру

Живая трансляция – это важный и нужный вариант взаимодействия, могущий привлечь нужную аудиторию. Однако данное событие, как и некоторые другие, требует подготовительной работы. Что необходимо при подготовке к прямому эфиру:

1. Для начала определитесь с задачами. Здесь допускается представление продукта, повышение имиджа, продвижение новинки. С четкой целью будет проще подобрать стиль общения и формат прямого эфира.

2. Сделать предварительно анонс. Число следующих просмотров можно увеличить, если заблаговременно вложиться в рекламирование трансляции. Так, можно проанонсировать событие в новостях, указав в публикации тему или предложив фолловерам выбрать тематику.

3. Подготовить речь. Не каждый человек сможет быстро сориентироваться, быстро и легко отвечать на каверзные зрительские вопросы, шутить на разные темы. Поэтому хотя бы часть речи следует подготовить заранее, а вместе с ними ответы на примерные вопросы. Иначе придется долго собираться с мыслями, и смотреть эфир будет неинтересно.

4. Что касается технической части, то перед выходом в эфир Инстаграм, следует убедиться, что у приложения имеется доступ к камере вашего смартфона. Она должна быть настроена и функционировать нормально.

5. В настройках есть возможность спрятать прямой эфир от нежелательных зрителей, отключить возможность репоста, ликвидировать хамские комментарии и т.д. Кроме того, можно выложить видео на ФБ и добавить в архив, чтобы оно было доступно в течение суток.

6. Важна подходящая атмосфера. Поразмыслите над тем, что должен видеть зритель позади вас.

Наибольшая продолжительность прямого эфира в Инстаграм – 60 минут. Важно уложиться в это время, чтобы не возникло необходимости прерывать трансляцию в самый неподходящий момент. Далеко не все зрители присоединяются к прямому эфиру прямо перед началом, поэтому периодически в течение всей трансляции необходимо напоминать, о чем она. Советуем еще указать тему в зафиксированном комментарии, там же можно указать полезные линки, промокоды, способы связи.

Прямые эфиры очень полезны тем, что вызывают ощущения упускаемых возможностей. Так как действие происходит здесь и сейчас, зритель боится что-то пропустить и стремится как можно скорее и дольше смотреть трансляцию.

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