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Сразу стоит отметить, что никто не сможет раскрыть сразу все секреты ранжирования и рекомендаций в TikToK. Такие данные есть только у тех, кто стоит за созданием данных алгоритмов. Что мы, тем не менее, знаем однозначно:

  • содержание проверяет автоматическая система (реальные разработчики не вынесут подобного объема челленджей и танцев);
  • алгоритмы часто меняются (это делается для того, чтобы активные пользователи развивались и не стояли на месте);
  • никто не будет присылать персональных сообщений с уведомлением о смене алгоритмов, нужно постоянно мониторить сеть;
  • с каждым разом продвигаться все сложнее, число пользователей постоянно увеличиваются, как и требования к контенту;
  • первые просмотры обеспечены всем, но этого мало.

Принцип работы алгоритмов в TikTok

Новички должны быть особенно внимательны, поскольку на их профилях отслеживанию подлежит всякая мелочь, а именно:

  • контент: что находится в кадре, не копируются ли некоторые кадры в разных роликах;
  • важно соблюдать права авторов – не применяются ли в роликах кусочки чужих видео;
  • метод съемки: на камеру смартфона, съема экрана ноутбука, анимация и т.д.;
  • применение редактора: где монтируется ролик, задействуются ли фильтры;
  • музыкальное сопровождение: насколько оно в тренде, свое или чужое;
  • описание к ролику;
  • хэштеги.

Описанное выше отслеживается на всех профилях, но на новых в особенности. Чтобы не получить блокировку за использование какого-нибудь игрушечного пластикового ножичка в ролике, необходимо ознакомиться с правилами. Помимо официальных есть еще и негласные:

  • в профиле должно быть не более 30% чужого контента (в идеале, конечно, вообще обходиться без него);
  • ТикТок предпочитает видео, снятые и раскадрированные в его редакторе;
  • ТикТок продвигает видео с реальными людьми в кадре;
  • в конце лучше не создавать обращение с просьбой подписаться, как например, в Ютуб, так как ТикТок будет думать, что вы копируете сами себя.

Если будут какие-то подобные допущения, вероятно профиль удалять не будут, но можно заработать блокировку. Кстати, техническая поддержка не ответит.

Пристальное слежение за новым аккаунтом – это нечто наподобие проверки. Если показать себя с лучшей стороны на первых видео, то дальше будет проще. Здесь очень важно именно то, как воспринимаются самые первые видео. Если вы уже сняли несколько роликов, заходите сразу с козырей, чтобы подписчики обратили внимание и начали ставить лайки. Не нужно выкладывать по принципу «для начала ролики не очень, а потом можно и качественные», так как первое впечатление очень важно.

Как оказаться в рекомендациях?

Главные особенности алгоритма ТикТока (то есть, на что смотрит система при ранжировании) – это:

  • реакции под роликами;
  • оставленные словесные комментарии;
  • репосты;
  • сколько времени пользователь уделяет просмотру видео;
  • подписка после просмотра ролика;
  • звуковое и музыкальное сопровождение;
  • хэштеги;
  • описание под роликом.

Создатели контента могут повысить вовлеченность пользователей и повлиять на эти показатели. Для этого необходимо:

  • снимать под модное музыкальное сопровождение;
  • пользоваться различными эффектами;
  • непрерывно разрабатывать собственные уникальные фишки;
  • стараться вовлекать пользователей с первых мгновений;
  • делать видео, сюжет которых сложно предугадать.

Важно выкладывать новые ролики регулярно и отвечать на комментарии подписчиков, чтобы они тоже видели заинтересованность автора ролика.

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