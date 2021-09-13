Что такое лайк тайм в Инстаграм *?

В последние годы Instagram * претерпевал масштабные изменения. Выросло число рекламных инструментов, подросла аудитория, изменилось качество контента. Если на заре популярности сети ядро пользователей состояло из женщин в возрасте до 35 лет, то сейчас оно стало более разношерстным. Пока соцсеть развивалась в одних направлениях, гайки закручивались в другом — в возможностях для органического роста. Как же увеличить активность своего аккаунта, если Instagram * максимально старается её снизить?

Известная всем контент-мейкерам история. Как ни старайся с качеством контента для Instagram *, алгоритм всё равно зарежет охваты и не даст посту взлететь высоко. Плати деньги или терпи — вот девиз этой социальной сети. Однако, несмотря на кажущуюся безнадежность, есть способы бесплатного продвижения, которые пока ещё работают. И это не массфолловинг!

Многие владельцы в Instagram *, в том числе очень популярные, устраивают так называемые лайк-таймы. Они представляют собой одиночные посты, в комментариях под которыми собираются все, кому нужна помощь в продвижении. Вы можете найти чей-то лайк-тайм или создать свой.

Как выглядит лайк-тайм? В посте блогер пишет, что хочет помочь и поэтому предлагает всем подписчикам перейти в комментарии к посту, оставить лайк под ним и комментарий, а затем пройтись и по аккаунтам тех, кто сделал то же самое. Там также нужно поставить лайки и можно напомнить о себе комментарием. Таким образом пользователи обмениваются реакциями на контент и подстегивают работу алгоритма, не нарушая правила приложения.

Как найти лайк-таймы? Следите за постами и популярных блогеров, отслеживайте хэштеги #взаимныелайки #обменлайками #лайктайм и прочие.

Есть ли минусы у такого способа? Есть. Во-первых, набрать действительно большую аудиторию таким способом не получится. Обычно лайк-таймами пользуется одна и та же аудитория. Особенно, если вы участвуете в тех, что организованы одними и теми же блогерами. Во-вторых, это аудитория достаточно низкого качества. В основном, её ядро — молодежь, которая так повышает свою самооценку, и мамочки в декрете, торгующие косметикой по каталогу. Ну и ещё один минус, наплыв лайков не гарантирует долговременного роста показателей. Если вам поставили лайки на один пост, это не значит, что следующие будут такими же популярными, поэтому либо придется подсесть на такие мероприятия на постоянной основе, либо заняться более серьезным продвижением страницы.

Не знаете, как привлечь аудиторию для блога или страницы компании? Мы знаем отличный способ. Воспользуйтесь сервисом от SMMTouch и получите лайки, комментарии, накрутка подписчиков в Instagram * дешево. Все действия выполняются живыми пользователями!

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