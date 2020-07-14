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На сегодня Инстаграм – одна из самых популярных социальных сетей в мире. Он постоянно развивается, добавляются новые функции. В свое время так появились рекомендации, на которые кто-то обратил особое внимание, а для кого-то они прошли стороной.


Что собой представляют рекомендации в Instagram


Рекомендации в Инсте – дополнительный раздел, расположенный в верхней части интерфейса. В нем размещены пользователи, которых для Вас, опираясь на различные параметры, подобрала система, предполагая, что они могут быть Вам интересны. Эта функция имеет рекомендательный характер и не обязывает подписываться на все страницы, которые выбрала для Вас социальная сеть.

Что такое рекомендации в Instagram


Как посмотреть рекомендации в Инсте


Для того чтобы просмотреть список пользователей, которых для Вас подобрал Инстаграм, необходимо зайти в свои «Подписки» или «Подписчиков» и пролистать их вниз. Также рекомендации время от времени всплывают в ленте между постов других пользователей и рекламой.

Среди рекомендаций появляются люди, контакты которых есть в Вашей телефонной книге, а также Ваши друзья с Facebook. Для того чтобы ознакомиться с этим списком, необходимо:


  1. открыть свой профиль в Инстаграм;
  2. вызвать дополнительное меню, которое расположено в верхнем правом углу;
  3. перейти в настройки;
  4. выбрать пункт «Подписывайтесь на контакты».


В этом списке отобразятся все друзья и знакомые, на которых Вам советует подписаться социальная сеть. Также рядом расположен раздел «Рекомендации», где собраны пользователи, которых Инстаграм считает интересными для Вас, вне зависимости от того, есть ли они среди Ваших друзей в других соцсетях.


Принцип появления рекомендаций


Социальная сеть не разглашает, ориентируясь на какие конкретно параметры создает список предлагаемых пользователей. Однако проведенный анализ позволяет предположить, что часто в рекомендациях появляются те пользователи, посты которых лайкают Ваши «подписки». Также учитываются такие моменты, как наличие общих подписчиков, интересов и пр. Не все пользуются данным разделом, хотя на самом деле с его помощью можно найти интересные для себя страницы.


Как оказаться в списке рекомендуемых пользователей


Чтобы Ваш профиль появился в разделе «Рекомендуемые», у него должно быть немалое количество подписчиков, которые буду лайкать Ваши публикации. За счет этого, система посоветует Ваш аккаунт тем, кто подписан на Ваших фолловеров. Это не доказанная информация, но в том, что страницы с большим числом подписчиков, еще стремительнее набирают популярность, сомневаться не приходится. Если у Вас нет времени заниматься естественной раскруткой аккаунта в Инстаграм, обращайтесь в нашу компанию. Среди преимуществ сотрудничества с нами широкий спектр услуг, высокое качество аудитории, безопасность и доступная ценовая политика.


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