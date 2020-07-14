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Немало забот возникает у пользователей Instagram *, которые хотят продвинуть свой аккаунт в ТОП. Им приходится заниматься вопросами продвижения, привлечения новых фолловеров, будучи при этом крайне осторожными, чтобы не столкнуться с блокировкой страницы. В зависимости от вида нарушений, бан может быть как временным, так и постоянным. Помимо прочих существует такая разновидность блокировки как теневой бан, которые мы рассмотрим.

Теневой бан в Инстаграм *


Что собой представляет теневой бан


Речь идет о временной блокировке, скрывающей хештеги и публикации, размещенные владельцем аккаунта. То есть, если Вы выложите пост с тэгом #новыйгод2020, он не будет виден другим пользователям, которые просматривают публикации с этим словом-меткой, и Вы даже не будете об этом уведомлены. Вы сможете и дальше публиковать любое количество постов, но они не будут находить свою аудиторию.


Как узнать о теневом бане


Проверить теневой бан можно через хештег. Вы просто вводите тэг, под которым опубликовали пост. Когда Вы введете интересующее Вас слово-метку, социальная сеть покажет все публикации, сделанные пользователями Инстаграма *, чтобы отыскать свою, необходимо просмотреть вкладку «Недавние». Если пост не находится, то на Вас наложен теневой бан. Также узнать, заблокирован ли Ваш аккаунт, можно с помощью геолокации. Для этого достаточно разместить публикацию с геотегом и посмотреть, появилась ли она среди других постов. Поинтересоваться, не наложен ли на Вас теневой бан стоит в том случае, если активность пользователей значительно снизилась, хотя Вы, как и раньше, регулярно публикуете посты и не меняли своей тактики продвижения.


Длительность теневого бана


Конкретных временных рамок данной блокировки не существует. Рекомендуется не размещать новые посты в течение двух суток. Если за это время ситуация не изменится, теневой бан может продлиться до 14 дней.


Как выйти из теневого бана


Если Вы хотите избавиться от блокировки, стоит помнить о следующих моментах:


  • Если в течение 48 часов теневой бан не снят, стоит обратиться в службу техподдержки. Хотя с большой долей вероятности конкретного ответа Вы не дождетесь, и Вам посоветуют подождать еще две недели.
  • На протяжении нескольких дней не стоит прибегать к автоматическому продвижению страницы.
  • На время стоит отказаться от подписки на другие аккаунты, так как возможно социальная сеть приняла Вашу страницу за бота из-за повышенной активности.
  • Не пользуйтесь несколько дней хештегами, а лучше даже удалите все посты, содержащие их.
  • Стоит удалить все приложения, предназначенные для накрутки аккаунта.
  • Не заходите на страницу со стационарного компьютера во время действия блокировки.
  • Лучше не реагировать на сообщения администрации о смене пароля.


Чтобы избежать теневого бана, не публикуйте запрещенный контент и старайтесь играть по правилам. Если Вы хотите заняться продвижением аккаунта, стоит найти надежную компанию. Сотрудничество с нашим сайтом позволит Вам получить требуемое количество подписчиков, лайков и просмотров по выгодной цене и без риска блокировки.


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