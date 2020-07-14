Что такое теневой бан в Инстаграм

Немало забот возникает у пользователей Instagram, которые хотят продвинуть свой аккаунт в ТОП. Им приходится заниматься вопросами продвижения, привлечения новых фолловеров, будучи при этом крайне осторожными, чтобы не столкнуться с блокировкой страницы. В зависимости от вида нарушений, бан может быть как временным, так и постоянным. Помимо прочих существует такая разновидность блокировки как теневой бан, которые мы рассмотрим.





Что собой представляет теневой бан





Речь идет о временной блокировке, скрывающей хештеги и публикации, размещенные владельцем аккаунта. То есть, если Вы выложите пост с тэгом #новыйгод2020, он не будет виден другим пользователям, которые просматривают публикации с этим словом-меткой, и Вы даже не будете об этом уведомлены. Вы сможете и дальше публиковать любое количество постов, но они не будут находить свою аудиторию.





Как узнать о теневом бане





Проверить теневой бан можно через хештег. Вы просто вводите тэг, под которым опубликовали пост. Когда Вы введете интересующее Вас слово-метку, социальная сеть покажет все публикации, сделанные пользователями Инстаграма, чтобы отыскать свою, необходимо просмотреть вкладку «Недавние». Если пост не находится, то на Вас наложен теневой бан. Также узнать, заблокирован ли Ваш аккаунт, можно с помощью геолокации. Для этого достаточно разместить публикацию с геотегом и посмотреть, появилась ли она среди других постов. Поинтересоваться, не наложен ли на Вас теневой бан стоит в том случае, если активность пользователей значительно снизилась, хотя Вы, как и раньше, регулярно публикуете посты и не меняли своей тактики продвижения.





Длительность теневого бана





Конкретных временных рамок данной блокировки не существует. Рекомендуется не размещать новые посты в течение двух суток. Если за это время ситуация не изменится, теневой бан может продлиться до 14 дней.





Как выйти из теневого бана





Если Вы хотите избавиться от блокировки, стоит помнить о следующих моментах:





Если в течение 48 часов теневой бан не снят, стоит обратиться в службу техподдержки. Хотя с большой долей вероятности конкретного ответа Вы не дождетесь, и Вам посоветуют подождать еще две недели.

На протяжении нескольких дней не стоит прибегать к автоматическому продвижению страницы.

На время стоит отказаться от подписки на другие аккаунты, так как возможно социальная сеть приняла Вашу страницу за бота из-за повышенной активности.

Не пользуйтесь несколько дней хештегами, а лучше даже удалите все посты, содержащие их.

Стоит удалить все приложения, предназначенные для накрутки аккаунта.

Не заходите на страницу со стационарного компьютера во время действия блокировки.

Лучше не реагировать на сообщения администрации о смене пароля.





Чтобы избежать теневого бана, не публикуйте запрещенный контент и старайтесь играть по правилам. Если Вы хотите заняться продвижением аккаунта, стоит найти надежную компанию. Сотрудничество с нашим сайтом позволит Вам получить требуемое количество подписчиков, лайков и просмотров по выгодной цене и без риска блокировки.





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